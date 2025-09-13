دولة خليجية تتصدر قائمة الدول الأكثر اعتماداً على التكنولوجيا

السبت 13 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

تصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر اعتماداً على التكنولوجيا في العالم، وفق دراسة جديدة كشفت أن جميع سكانها يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت، فيما يقضي الفرد نحو ثماني ساعات يومياً على الأجهزة الرقمية. وقيمت الدراسة التي أعدتها شركة «TRG Datacenters»، مستوى الاعتماد على المنصات الرقمية عالمياً، وفقاً لمؤشرات شملت متوسط الوقت اليومي أمام الشاشات، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومعدلات تبني منصات مثل إنستغرام وتيك توك ونتفليكس، إضافة إلى نسب انتشار الإنترنت.

ويقضي سكان الإمارات ما معدله 7 ساعات و59 دقيقة يومياً أمام الشاشات، من بينها نحو ثلاث ساعات مخصصة لوسائل التواصل. ويبرز «تيك توك» كأكثر المنصات شعبية في الدولة، حيث يسجل أكثر من 94.300 مستخدم لكل 100.000 نسمة، متفوقاً على إنستغرام من حيث معدل التبني.

وقال متحدث باسم الشركة إن الوقت أمام الشاشات يواصل الارتفاع، فيما باتت المنصات الاجتماعية تستهلك ساعات أكثر من التلفاز سابقاً. وعلى عكس التلفزيون الذي كان مرتبطاً بجداول زمنية محددة، فإن تدفق المحتوى على وسائل التواصل لا ينتهي، ما يخلق دورة يصعب معها التوقف عن الاستخدام. إن التحدي يكمن في إيجاد توازن يسمح بالاستفادة من هذه المنصات دون أن تحل محل الراحة والتركيز والوقت بعيداً عن الاتصال.

وأوضح التقرير أن هناك تباينات واضحة بين الدول، حيث تتمتع الإمارات وسنغافورة بنفاذ شامل للإنترنت، في حين تختلف مستويات الاعتماد على الأجهزة في دول أخرى. ومع ذلك، يظل تأثير المنصات الاجتماعية وخدمات البث كبيراً على الروتين اليومي عالمياً.

وأشار التقرير إلى أن تغلغل التكنولوجيا الرقمية يعيد صياغة أنماط العمل والترفيه والتواصل حول العالم، في ظل تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية وتراجع التفاعلات الاجتماعية التقليدية، ما يطرح تساؤلات حول كيفية تكيف المجتمعات مع هذه التحولات في المستقبل القريب.

وحلت البرازيل في المرتبة الثانية على المؤشر، حيث يسجل مواطنوها أطول وقت يومي أمام الشاشات عالمياً بمتوسط 9 ساعات و9 دقائق، منهم 3 ساعات و32 دقيقة على وسائل التواصل، وهي النسبة الأعلى عالمياً. ويعد إنستغرام المنصة الأوسع انتشاراً هناك. وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة، إذ يبلغ متوسط استخدام الشاشات أكثر من 7 ساعات يومياً، منها ثلاث ساعات تقريباً لوسائل التواصل الاجتماعي. ويحتل تيك توك صدارة المنصات في المملكة، بمعدل استخدام يتجاوز ضعف إنستغرام.