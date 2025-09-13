قطر تتوعد بالرد: هجوم إسرائيلي على الدوحة يشعل أزمة دبلوماسية مع واشنطن

السبت 13 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

في أول رد رسمي على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات من حركة حماس داخل العاصمة القطرية الدوحة، أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن بلاده ستتخذ "كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها"، واصفًا الهجوم بأنه "عمل غادر يشكل إرهاب دولة".

جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات أجراها المسؤول القطري في الولايات المتحدة، شملت اجتماعًا في البيت الأبيض مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، إضافة إلى عشاء مغلق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك، بعد أيام من الغارة التي استهدفت اجتماعًا لقيادات حماس في حي كتارا بالدوحة.

واشنطن تؤكد التضامن وتنتقد الهجوم

نائب الرئيس الأميركي أعرب عن تضامن بلاده الكامل مع قطر، مشددًا على أهمية الحلول الدبلوماسية في معالجة التوترات الإقليمية، ومثنيًا على دور الدوحة في الوساطة بين الأطراف المتنازعة. أما الرئيس ترامب، فقد عبّر عن "عدم رضاه" عن الضربة الإسرائيلية، واصفًا إياها بأنها "عمل أحادي لا يخدم مصالح واشنطن أو تل أبيب"، مؤكدًا للجانب القطري أن الهجوم لن يتكرر.

خلفية الهجوم: استهداف مباشر لقيادات حماس

الهجوم الإسرائيلي، الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، استهدف مباني سكنية شرقي الدوحة كانت تضم قيادات من المكتب السياسي لحركة حماس، بينهم خليل الحية وخالد مشعل، أثناء اجتماع لمناقشة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في غزة. وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة من مرافقي الوفد، إضافة إلى عنصر من الأمن الداخلي القطري.

تداعيات إقليمية ودولية

الهجوم أثار موجة إدانات واسعة من دول عربية، بينها الأردن وفلسطين، التي اعتبرته "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن الإقليمي". كما تساءل فريق الأمن القومي الأميركي عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لتعطيل جهود وقف الحرب في غزة.

قطر: لحظة مفصلية في أمن المنطقة

الشيخ محمد بن عبدالرحمن أكد أن قطر "لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها"، مشيرًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي يمثل "لحظة مفصلية" في أمن الشرق الأوسط، ويهدد مستقبل الوساطة القطرية في النزاعات الإقليمية.