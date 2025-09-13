الرئيس العليمي يرفض قرارات الزبيدي ووساطة تتحرك لحل الخلاف

السبت 13 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 496

كشف مصدر رئاسي عن استياء رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورفضه للقرارات الأخيرة الصادرة عن عضو المجلس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، واعتبرها "غير قانونية".

وأكد المصدر، وفق ما نقله الصحفي أحمد ماهر، أن معظم أعضاء المجلس يبدون تحفظهم على تلك القرارات، لكنهم يفضلون ترك الحسم للرئيس دون إعلان مواقف رسمية.

وبحسب ماهر فإن لجنة وساطة من التحالف والحكومة الشرعية تبذل جهودًا لإنهاء الخلاف، وتضغط لإصدار القرارات عبر الرئيس نفسه، شريطة عدم تكرار الخطوة من قبل الزبيدي.

وأوضح أن العليمي، المتواجد حاليًا في عدن، يرفض مغادرتها ويتمسك بموقفه الرافض، معتبرًا أن ما حدث يهدد فرص التقارب السياسي ويمزق ما تبقى من الشرعية.

كما دعا العليمي لاجتماع طارئ لمجلس القيادة لمناقشة التطورات، إلا أن بعض الأعضاء امتنعوا عن الحضور، فيما أوقف رئيس الوزراء لقاءاته بانتظار مخرجات النقاش داخل المجلس.

وفي المقابل، تلتزم رئاسة مجلس النواب والأحزاب السياسية الصمت تجنبًا لخسارة تحالفاتها مع المجلس الانتقالي والإمارات.