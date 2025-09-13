زوبيميندي يُشعل المدرجات: أرسنال يسحق نوتنجهام ويعتلي القمة بثلاثية ناري دولة خليجية تتصدر قائمة الدول الأكثر اعتماداً على التكنولوجيا قطر تتوعد بالرد: هجوم إسرائيلي على الدوحة يشعل أزمة دبلوماسية مع واشنطن الرئيس العليمي يرفض قرارات الزبيدي ووساطة تتحرك لحل الخلاف واتساب يقلب الطاولة: ميزة ثورية لتنظيم الفوضى في المحادثات الجماعية فشل ذريع لنتنياهو.. هآرتس: هجوم الدوحة يكشف وهم قوة إسرائيل وردعها ونجاة قادة حماس في الدوحة صفعة جديدة لإسرائيل صحفيات بلا قيود: استهداف الصحفيين في اليمن جريمة حرب إسرائيلية عاجل.. عيدروس الزبيدي يغادر عدن فجأة برفقة رئيس اللجنة العسكرية إلى أبوظبي وزير في الحكومة اليمنية يبارك ويؤيد انقلاب عيدروس الزبيدي وإصداره عدداً من القرارات خارج صلاحياته حزب الإصلاح يعلن عن مبادرة لإدارة البلاد بعد اسقاط الإنقلاب الحوثي
كشف مصدر رئاسي عن استياء رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورفضه للقرارات الأخيرة الصادرة عن عضو المجلس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، واعتبرها "غير قانونية".
وأكد المصدر، وفق ما نقله الصحفي أحمد ماهر، أن معظم أعضاء المجلس يبدون تحفظهم على تلك القرارات، لكنهم يفضلون ترك الحسم للرئيس دون إعلان مواقف رسمية.
وبحسب ماهر فإن لجنة وساطة من التحالف والحكومة الشرعية تبذل جهودًا لإنهاء الخلاف، وتضغط لإصدار القرارات عبر الرئيس نفسه، شريطة عدم تكرار الخطوة من قبل الزبيدي.
وأوضح أن العليمي، المتواجد حاليًا في عدن، يرفض مغادرتها ويتمسك بموقفه الرافض، معتبرًا أن ما حدث يهدد فرص التقارب السياسي ويمزق ما تبقى من الشرعية.
كما دعا العليمي لاجتماع طارئ لمجلس القيادة لمناقشة التطورات، إلا أن بعض الأعضاء امتنعوا عن الحضور، فيما أوقف رئيس الوزراء لقاءاته بانتظار مخرجات النقاش داخل المجلس.
وفي المقابل، تلتزم رئاسة مجلس النواب والأحزاب السياسية الصمت تجنبًا لخسارة تحالفاتها مع المجلس الانتقالي والإمارات.