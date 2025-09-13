صحفيات بلا قيود: استهداف الصحفيين في اليمن جريمة حرب إسرائيلية عاجل.. عيدروس الزبيدي يغادر عدن فجأة برفقة رئيس اللجنة العسكرية إلى أبوظبي وزير في الحكومة اليمنية يبارك ويؤيد انقلاب عيدروس الزبيدي وإصداره عدداً من القرارات خارج صلاحياته حزب الإصلاح يعلن عن مبادرة لإدارة البلاد بعد اسقاط الإنقلاب الحوثي الفريق الركن صغير بن عزيز يزور الفرقة الثانية بقوات درع الوطن ويطلع على الجاهزية حديث رئيس الإصلاح بشأن نفي ارتباط الحزب بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.. ماذا قال؟ سعره 2000 دولار.. ماذا يقدم أغلى آيفون من آبل في 2025 تعرف على 10 طرق طبيعية لتعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته تصعيد حوثي يربك الأجواء.. انفجار غامض فوق سماء المدينة المنورة نيران الجيش تحرق معاقل الدعم السريع في كردفان… وأميركا تفضح التحالف مع إيران
أدانت منظمة صحفيات بلا قيود بأشد العبارات ما وصفتها بـ"المجزرة المروعة" التي ارتكبها الطيران الإسرائيلي يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، واستهدفت مبنى التوجيه المعنوي وصحيفتي 26 سبتمبر واليمن في العاصمة صنعاء، ما أسفر عن استشهاد ستة صحفيين وإصابة آخرين بجروح خطيرة.
وذكرت المنظمة في بيانها أن من بين الضحايا الصحفي عباس الديلمي، الصحفي عبدالعزيز الشيخ، الصحفي يوسف شمس الدين، الصحفي عبدالله مهدي البحري، الصحفي علي الشهاري، والإعلامي عبدالله الحرازي.
وأكد البيان أن استهداف الصحفيين أثناء أداء عملهم المهني يمثل "جريمة حرب مكتملة الأركان" وانتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة والتعبير، داعياً إلى فتح تحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم المختصة.
كما ناشدت المنظمة كافة الهيئات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى إدانة الهجمات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحفيين ووقف الاعتداءات المستمرة بحق الإعلاميين في اليمن والمنطقة العربية.