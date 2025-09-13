صحفيات بلا قيود: استهداف الصحفيين في اليمن جريمة حرب إسرائيلية

السبت 13 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 86

أدانت منظمة صحفيات بلا قيود بأشد العبارات ما وصفتها بـ"المجزرة المروعة" التي ارتكبها الطيران الإسرائيلي يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، واستهدفت مبنى التوجيه المعنوي وصحيفتي 26 سبتمبر واليمن في العاصمة صنعاء، ما أسفر عن استشهاد ستة صحفيين وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وذكرت المنظمة في بيانها أن من بين الضحايا الصحفي عباس الديلمي، الصحفي عبدالعزيز الشيخ، الصحفي يوسف شمس الدين، الصحفي عبدالله مهدي البحري، الصحفي علي الشهاري، والإعلامي عبدالله الحرازي.

وأكد البيان أن استهداف الصحفيين أثناء أداء عملهم المهني يمثل "جريمة حرب مكتملة الأركان" وانتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة والتعبير، داعياً إلى فتح تحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم المختصة.

كما ناشدت المنظمة كافة الهيئات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى إدانة الهجمات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحفيين ووقف الاعتداءات المستمرة بحق الإعلاميين في اليمن والمنطقة العربية.