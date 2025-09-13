عاجل.. عيدروس الزبيدي يغادر عدن فجأة برفقة رئيس اللجنة العسكرية إلى أبوظبي

السبت 13 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 628

كشفت مصادر خاصة لموقع مأرب برس أن طائرة يمنية خاصة أقلعت عصر اليوم في تمام الساعة الثالثة وعشر دقائق متوجهة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وعلى متنها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزبيدي، يرافقه رئيس اللجنة العسكرية اللواء هيثم قاسم طاهر.

الرحلة، التي لم يُعلن عنها رسميًا حتى لحظة إعداد هذا الخبر، أثارت تساؤلات في الأوساط السياسية والعسكرية، خصوصًا في ظل التوترات المتصاعدة داخل مجلس القيادة الرئاسي، والتكهنات حول إعادة هيكلة محتملة للمجلس أو ترتيبات أمنية جديدة في الجنوب.

وتأتي هذه الزيارة بعد سلسلة تحركات دبلوماسية شهدتها المنطقة، حيث تسعى أطراف دولية وإقليمية، من بينها الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، والإمارات)، إلى الدفع بمسار التسوية السياسية في اليمن.

وكان الزبيدي قد أجرى زيارات سابقة إلى الإمارات في إطار تنسيق الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار، كما تربطه علاقات وثيقة بالقيادة الإماراتية منذ تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويعد اللواء هيثم قاسم، الذي يرافق الزبيدي في هذه الرحلة، من أبرز الشخصيات العسكرية في الجنوب، وقد لعب دورًا محوريًا في تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة المنبثقة عن اتفاق الرياض، ما يعزز التكهنات بأن الزيارة تحمل طابعًا أمنيًا واستراتيجيًا.

حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من مكتب نائب رئيس المجلس أو من الجهات الإماراتية بشأن طبيعة اللقاءات أو جدول الأعمال، ما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات، أبرزها بحث ترتيبات أمنية جديدة، أو مناقشة ملفات حساسة تتعلق بمستقبل القيادة السياسية والعسكرية في اليمن.