حزب الإصلاح يعلن عن مبادرة لإدارة البلاد بعد اسقاط الإنقلاب الحوثي

أطلق حزب الإصلاح اليمني، مبادرة لحكم وادارة البلاد، بعد انهاء انقلاب الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة.

وأعلن محمد اليدومي رئيس حزب الإصلاح في خطاب أمس الجمعة بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب الـ 35، إطلاق مبادرة لكافة القوى السياسية الوطنية دون استثناء لتبنّي ميثاق شرف سياسي، يقضي بألا تُحكم البلاد بعد إسقاط انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إلا بالشراكة والتوافق لعدة سنوات قادمة، إلى أن يستعيد البلد عافيته.

ومن ثمَّ -وفق المبادرة- يتم الترتيب والتهيئة لإجراء الانتخابات العامة في إطار توافقٍ وطني سياسي شامل.

وشدد اليدومي على الشراكة الحقيقية بين الأطراف داخل مكونات الشرعية، دون اقصاء او استحواذ، لإنهاء الإنقلاب الحوثي واستعادة الدولة.

وفي الخطاب جدد اليدومي تأكيد الإصلاح على أن مصلحة الوطن والدولة تتطلب توحيد التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية وتوحيد رواتب منتسبيها.

كما أكد اليدومي مساندة الحزب بقوة لجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي في مسار الإصلاحات الاقتصادية، والإجراءات الأولية التي أدت إلى تحسن قيمة العملة الوطنية، وما رافقها من إجراءات، ونحث الحكومة على مواصلة هذا النهج لتحقيق المزيد من الإصلاحات ومكافحة الفساد وتهيئة الأسباب والظروف اللازمة لإعادة تصدير النفط لرفد الموازنة وفق أسس وضوابط قانونية ورقابية صارمة.

وبشأن القضية الجنوبية شدد رئيس حزب الإصلاح على أهمية وضرورة معالجة القضية الجنوبية والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية، تلبي تطلعات أبناء جميع المحافظات وتحافظ على سيادة الجمهورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.