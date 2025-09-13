وزير في الحكومة اليمنية يبارك ويؤيد انقلاب عيدروس الزبيدي وإصداره عدداً من القرارات خارج صلاحياته حزب الإصلاح يعلن عن مبادرة لإدارة البلاد بعد اسقاط الإنقلاب الحوثي الفريق الركن صغير بن عزيز يزور الفرقة الثانية بقوات درع الوطن ويطلع على الجاهزية حديث رئيس الإصلاح بشأن نفي ارتباط الحزب بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.. ماذا قال؟ سعره 2000 دولار.. ماذا يقدم أغلى آيفون من آبل في 2025 تعرف على 10 طرق طبيعية لتعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته تصعيد حوثي يربك الأجواء.. انفجار غامض فوق سماء المدينة المنورة نيران الجيش تحرق معاقل الدعم السريع في كردفان… وأميركا تفضح التحالف مع إيران مسؤول قطري كبير كاد أن يُقتل في الغارة الإسرائيلية على الدوحة الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ اطلق من اليمن
إطّلع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، على جاهزية الفرقة الثانية من قوات "درع الوطن" المتمركزة في منطقة الوديعة بمحافظة حضرموت.
وخلال الزيارة التفقدية التي رافقه فيها مستشار وزير الدفاع اللواء الركن محمد الحبيشي، استمع الفريق بن عزيز من قائد الفرقة الثانية بقوات درع الوطن العقيد فهد عيسى بامؤمن، وقادة الفرقة إلى شرح حول سير الخطط التدريبية والتأهيلية للقوات والجهوزية القتالية والمعنوية في نطاق عمليات الفرقة.
وفي كلمة توجيهية للقادة والقوات أشاد رئيس هيئة الأركان بجهود قوات درع الوطن والفرقة الثانية في أداء المهام الموكلة إليها، ودورها في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والدفاع عن المكتسبات الوطنية وحماية المصالح العامة ومحاربة أنشطة التهريب.
وحثّ رئيس الأركان على مُضاعفة الجهود التدريبية لإعداد وتأهيل أبطال القوات المسلحة المعوّل عليهم استكمال تحرير الوطن من مليشيا الحوثية الإرهابية ومشروعها الإيراني، والحفاظ على الجاهزية والاستعداد العالي لتنفيذ المهام والتصدي لأي أعمال ومخططات تستهدف المناطق المحررة.
مُعرباً عن التقدير والشكر لمواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وشعبه، ومُثمناً جهود قيادة القوات المُشتركة في دعم وإسناد القوات المسلحة اليمنية وتعزيز قدراتها في مختلف الجوانب.
وهنأ بن عزيز، القادة والضباط وضباط الصف والجند بأعياد ثورة سبتمبر وأكتوبر المجيدة، ناقلاً لهم تحايا فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي، وأخوانه أعضاء المجلس الرئاسي، وتحايا معالي وزير الدفاع وقائد القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية.