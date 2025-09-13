الفريق الركن صغير بن عزيز يزور الفرقة الثانية بقوات درع الوطن ويطلع على الجاهزية

السبت 13 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

إطّلع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، على جاهزية الفرقة الثانية من قوات "درع الوطن" المتمركزة في منطقة الوديعة بمحافظة حضرموت.

وخلال الزيارة التفقدية التي رافقه فيها مستشار وزير الدفاع اللواء الركن محمد الحبيشي، استمع الفريق بن عزيز من قائد الفرقة الثانية بقوات درع الوطن العقيد فهد عيسى بامؤمن، وقادة الفرقة إلى شرح حول سير الخطط التدريبية والتأهيلية للقوات والجهوزية القتالية والمعنوية في نطاق عمليات الفرقة.

وفي كلمة توجيهية للقادة والقوات أشاد رئيس هيئة الأركان بجهود قوات درع الوطن والفرقة الثانية في أداء المهام الموكلة إليها، ودورها في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والدفاع عن المكتسبات الوطنية وحماية المصالح العامة ومحاربة أنشطة التهريب.

وحثّ رئيس الأركان على مُضاعفة الجهود التدريبية لإعداد وتأهيل أبطال القوات المسلحة المعوّل عليهم استكمال تحرير الوطن من مليشيا الحوثية الإرهابية ومشروعها الإيراني، والحفاظ على الجاهزية والاستعداد العالي لتنفيذ المهام والتصدي لأي أعمال ومخططات تستهدف المناطق المحررة.

مُعرباً عن التقدير والشكر لمواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وشعبه، ومُثمناً جهود قيادة القوات المُشتركة في دعم وإسناد القوات المسلحة اليمنية وتعزيز قدراتها في مختلف الجوانب.

وهنأ بن عزيز، القادة والضباط وضباط الصف والجند بأعياد ثورة سبتمبر وأكتوبر المجيدة، ناقلاً لهم تحايا فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي، وأخوانه أعضاء المجلس الرئاسي، وتحايا معالي وزير الدفاع وقائد القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية.