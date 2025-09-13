حديث رئيس الإصلاح بشأن نفي ارتباط الحزب بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.. ماذا قال؟ سعره 2000 دولار.. ماذا يقدم أغلى آيفون من آبل في 2025 تعرف على 10 طرق طبيعية لتعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته تصعيد حوثي يربك الأجواء.. انفجار غامض فوق سماء المدينة المنورة نيران الجيش تحرق معاقل الدعم السريع في كردفان… وأميركا تفضح التحالف مع إيران مسؤول قطري كبير كاد أن يُقتل في الغارة الإسرائيلية على الدوحة الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ اطلق من اليمن اليمن يرحّب بالعقوبات الأميركية على الحوثيين وبكين ترفض الخطوة إسرائيل توجه ضربة لترامب.. السعودية تفجرها وقلق في الخليج من واشنطن والإمارات تعلن الخط الأحمر عبدالرحمن عقيل يهاجم اتحاد الكرة: قرار سخيف وباطل.. وسنكشف ملايين الدولارات المهدورة
نفى رئيس حزب الإصلاح في اليمن محمد اليدومي، أي علاقة تنظيمية تربط حزبه بجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا إن الإصلاح حزب يمني الإنتماء والمنبت والجذور.
وقال اليدومي مساء أمس في خطاب بمناسبة الذكرى الـ35 لتأسيس الحزب إن ''الإصلاحَ حزبٌ مدنيٌ يمني المنبت والجذور والانتماء، وليس له علاقة تنظيمية من قريب أو بعيد بأي حزب أو جماعة خارج حدود اليمن، يُعلي القيمة المركزية لفكرة الدولة ومؤسساتها الرسمية، ويعمل في إطار دستورها الوطني وتحت سقف قوانينها المحلية، ويتمسك بقواعد العمل الديمقراطي وأدوات التنافس السلمي، ويلتزم بقيمة الحوار كوسيلة مُثلى للتواصل الإيجابي مع كافة القوى والمكونات الوطنية''.
وأشار اليدومي الى إن هذا الموقف ليس بجديد فقد أكده الأمين العام للإصلاح في لقائه بقناة الجزيرة في تسعينيات القرن الماضي على عدم ارتباط الإصلاح باي جماعة او حزب خارج حدود الجغرافيا اليمنية.
وأضاف: ''ولمزيد من تعزيز هذا الموقف- الذي لا لبس فيه ولا غموض- أعلن الإصلاح ذلك مجددا في الوثيقة الصادرة عنه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتأسيسه واسميت حينها بإعلان الإصلاح، والتي نصت على "أن التجمع اليمني للإصلاح يمني المنبت والجذور وهو امتداد لحركة الإصلاح اليمنية التاريخية فكراً وسلوكاً في جميع ربوع اليمن، وأن انتماءه الوطني هو الأساس في وجوده وتأثيره السياسي، ومرجعيته يمنية وطنية خالصة".
وتابع: ''وأكد الإصلاح في تلك الوثيقة بمنتهى الوضوح والشفافية وقطعا لأي تأويلات أو اشاعات عدم وجود أية علاقات تنظيمية أو سياسية تربطه بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين''.