حديث رئيس الإصلاح بشأن نفي ارتباط الحزب بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.. ماذا قال؟

السبت 13 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 77

نفى رئيس حزب الإصلاح في اليمن محمد اليدومي، أي علاقة تنظيمية تربط حزبه بجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا إن الإصلاح حزب يمني الإنتماء والمنبت والجذور.

وقال اليدومي مساء أمس في خطاب بمناسبة الذكرى الـ35 لتأسيس الحزب إن ''الإصلاحَ حزبٌ مدنيٌ يمني المنبت والجذور والانتماء، وليس له علاقة تنظيمية من قريب أو بعيد بأي حزب أو جماعة خارج حدود اليمن، يُعلي القيمة المركزية لفكرة الدولة ومؤسساتها الرسمية، ويعمل في إطار دستورها الوطني وتحت سقف قوانينها المحلية، ويتمسك بقواعد العمل الديمقراطي وأدوات التنافس السلمي، ويلتزم بقيمة الحوار كوسيلة مُثلى للتواصل الإيجابي مع كافة القوى والمكونات الوطنية''.

وأشار اليدومي الى إن هذا الموقف ليس بجديد فقد أكده الأمين العام للإصلاح في لقائه بقناة الجزيرة في تسعينيات القرن الماضي على عدم ارتباط الإصلاح باي جماعة او حزب خارج حدود الجغرافيا اليمنية.

وأضاف: ''ولمزيد من تعزيز هذا الموقف- الذي لا لبس فيه ولا غموض- أعلن الإصلاح ذلك مجددا في الوثيقة الصادرة عنه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتأسيسه واسميت حينها بإعلان الإصلاح، والتي نصت على "أن التجمع اليمني للإصلاح يمني المنبت والجذور وهو امتداد لحركة الإصلاح اليمنية التاريخية فكراً وسلوكاً في جميع ربوع اليمن، وأن انتماءه الوطني هو الأساس في وجوده وتأثيره السياسي، ومرجعيته يمنية وطنية خالصة".

وتابع: ''وأكد الإصلاح في تلك الوثيقة بمنتهى الوضوح والشفافية وقطعا لأي تأويلات أو اشاعات عدم وجود أية علاقات تنظيمية أو سياسية تربطه بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين''.