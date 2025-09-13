تعرف على 10 طرق طبيعية لتعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته تصعيد حوثي يربك الأجواء.. انفجار غامض فوق سماء المدينة المنورة نيران الجيش تحرق معاقل الدعم السريع في كردفان… وأميركا تفضح التحالف مع إيران مسؤول قطري كبير كاد أن يُقتل في الغارة الإسرائيلية على الدوحة الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ اطلق من اليمن اليمن يرحّب بالعقوبات الأميركية على الحوثيين وبكين ترفض الخطوة إسرائيل توجه ضربة لترامب.. السعودية تفجرها وقلق في الخليج من واشنطن والإمارات تعلن الخط الأحمر عبدالرحمن عقيل يهاجم اتحاد الكرة: قرار سخيف وباطل.. وسنكشف ملايين الدولارات المهدورة الغارات الإسرائيلية على حكومة الحوثيين: دراسة تكشف الأبعاد والتداعيات انقلاب الشراكة داخل المجلس الرئاسي: الزبيدي يعيّن منفردًا والعليمي يلتزم الصمت
يسعى الكثير من الأشخاص لإيجاد طرق طبيعية تعزز من نمو الشعر وتحد من تساقطه، بعيدًا عن المستحضرات الكيميائية.
وفي هذا السياق، يوضح " الكونسلتو"، أبرز الطرق الطبيعية التي تساعد على نمو الشعر، حسبما جاء في موقع verywellhealth
1- تدليك فروة الرأسأظهرت دراسة أن تدليك فروة الرأس لمدة 4 دقائق يوميًا على مدار 24 أسبوعًا ساهم في زيادة سماكة الشعر، بفضل تأثيره على الخلايا المسؤولة عن نموه.
2- تناول البروتينلأن الشعر يتكون من الكيراتين (بروتين)، فإن نقص البروتين قد يؤدي إلى تساقطه. لذلك فإن الحصول على كمية كافية منه يعزز صحة الشعر.
3- زيادة الحديدأثبتت مكملات الحديد فعاليتها لدى من يعانون تساقط الشعر المرتبط بنقص الحديد، لكن يُنصح باستشارة الطبيب قبل تناولها لتجنب التداخلات الدوائية.
4- جل الصبارقد يساعد جل الصبار الموضعي على تهدئة التهابات فروة الرأس وتحسين بيئة نمو الشعر، رغم الحاجة لمزيد من الدراسات لتأكيد فعاليته.
5- زيت جوز الهنديُستخدم على نطاق واسع في آسيا وأفريقيا، إذ يحتوي على البيوتين (فيتامين B7) الذي يدعم صحة الشعر والأظافر.
6- مكمل فيفيسكالأظهرت دراسة أن تناول هذا المكمل الغذائي لمدة 90 إلى 180 يومًا ساعد على زيادة عدد الشعرات وتحسين سمكها وكثافتها
.7- زيت السمكتُسهم أحماض أوميغا-3 وأوميغا-6 الدهنية ومضادات الأكسدة الموجودة في زيت السمك في تقليل تساقط الشعر وتعزيز نموه.
8- الجينسنغتشير أبحاث إلى أن الجينسنغ يحفّز مرحلة النمو النشط للشعر (الأناجين)، ويؤخر نهايتها، مما يساعد على منع التساقط.
9- عصير البصليحتوي على مواد كيميائية نباتية قد تكون أكثر فعالية من بعض العلاجات التقليدية، في تعزيز نمو الشعر عند الاستخدام الموضعي.
10- زيت إكليل الجبلقارنت دراسة بينه وبين عقار المينوكسيديل لعلاج الصلع الوراثي، وأظهرت النتائج بعد 6 أشهر فعالية مشابهة في زيادة عدد الشعر