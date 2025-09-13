تعرف على 10 طرق طبيعية لتعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته

السبت 13 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يسعى الكثير من الأشخاص لإيجاد طرق طبيعية تعزز من نمو الشعر وتحد من تساقطه، بعيدًا عن المستحضرات الكيميائية.

وفي هذا السياق، يوضح " الكونسلتو"، أبرز الطرق الطبيعية التي تساعد على نمو الشعر، حسبما جاء في موقع verywellhealth

1- تدليك فروة الرأسأظهرت دراسة أن تدليك فروة الرأس لمدة 4 دقائق يوميًا على مدار 24 أسبوعًا ساهم في زيادة سماكة الشعر، بفضل تأثيره على الخلايا المسؤولة عن نموه.

2- تناول البروتينلأن الشعر يتكون من الكيراتين (بروتين)، فإن نقص البروتين قد يؤدي إلى تساقطه. لذلك فإن الحصول على كمية كافية منه يعزز صحة الشعر.

3- زيادة الحديدأثبتت مكملات الحديد فعاليتها لدى من يعانون تساقط الشعر المرتبط بنقص الحديد، لكن يُنصح باستشارة الطبيب قبل تناولها لتجنب التداخلات الدوائية.

4- جل الصبارقد يساعد جل الصبار الموضعي على تهدئة التهابات فروة الرأس وتحسين بيئة نمو الشعر، رغم الحاجة لمزيد من الدراسات لتأكيد فعاليته.

5- زيت جوز الهنديُستخدم على نطاق واسع في آسيا وأفريقيا، إذ يحتوي على البيوتين (فيتامين B7) الذي يدعم صحة الشعر والأظافر.

6- مكمل فيفيسكالأظهرت دراسة أن تناول هذا المكمل الغذائي لمدة 90 إلى 180 يومًا ساعد على زيادة عدد الشعرات وتحسين سمكها وكثافتها

.7- زيت السمكتُسهم أحماض أوميغا-3 وأوميغا-6 الدهنية ومضادات الأكسدة الموجودة في زيت السمك في تقليل تساقط الشعر وتعزيز نموه.

8- الجينسنغتشير أبحاث إلى أن الجينسنغ يحفّز مرحلة النمو النشط للشعر (الأناجين)، ويؤخر نهايتها، مما يساعد على منع التساقط.

9- عصير البصليحتوي على مواد كيميائية نباتية قد تكون أكثر فعالية من بعض العلاجات التقليدية، في تعزيز نمو الشعر عند الاستخدام الموضعي.

10- زيت إكليل الجبلقارنت دراسة بينه وبين عقار المينوكسيديل لعلاج الصلع الوراثي، وأظهرت النتائج بعد 6 أشهر فعالية مشابهة في زيادة عدد الشعر