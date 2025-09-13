تعرف على 10 طرق طبيعية لتعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته تصعيد حوثي يربك الأجواء.. انفجار غامض فوق سماء المدينة المنورة نيران الجيش تحرق معاقل الدعم السريع في كردفان… وأميركا تفضح التحالف مع إيران مسؤول قطري كبير كاد أن يُقتل في الغارة الإسرائيلية على الدوحة الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ اطلق من اليمن اليمن يرحّب بالعقوبات الأميركية على الحوثيين وبكين ترفض الخطوة إسرائيل توجه ضربة لترامب.. السعودية تفجرها وقلق في الخليج من واشنطن والإمارات تعلن الخط الأحمر عبدالرحمن عقيل يهاجم اتحاد الكرة: قرار سخيف وباطل.. وسنكشف ملايين الدولارات المهدورة الغارات الإسرائيلية على حكومة الحوثيين: دراسة تكشف الأبعاد والتداعيات انقلاب الشراكة داخل المجلس الرئاسي: الزبيدي يعيّن منفردًا والعليمي يلتزم الصمت
تداول ناشطون مقطع فيديو يُظهر اعتراض الدفاعات الجوية السعودية جسماً مجهولاً فوق المدينة المنورة، حيث أضاء انفجار مفاجئ السماء ليلاً وسط وميض كثيف أثار الرعب والجدل.
الحادثة وقعت في ظل تصعيد حوثي لافت، إذ أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في النقب وإيلات، بينما أكد الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه أراضيه.
ورغم انتشار الفيديو بشكل واسع، لم تُصدر السلطات السعودية أي بيان رسمي حتى الآن حول طبيعة الجسم أو تفاصيل اعتراضه، ما ضاعف الغموض حول الحدث وألقى بظلاله على المشهد الإقليمي المتوتر.