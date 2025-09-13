تصعيد حوثي يربك الأجواء.. انفجار غامض فوق سماء المدينة المنورة

السبت 13 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -متابعات

عدد القراءات 360

تداول ناشطون مقطع فيديو يُظهر اعتراض الدفاعات الجوية السعودية جسماً مجهولاً فوق المدينة المنورة، حيث أضاء انفجار مفاجئ السماء ليلاً وسط وميض كثيف أثار الرعب والجدل.

الحادثة وقعت في ظل تصعيد حوثي لافت، إذ أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في النقب وإيلات، بينما أكد الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه أراضيه.

ورغم انتشار الفيديو بشكل واسع، لم تُصدر السلطات السعودية أي بيان رسمي حتى الآن حول طبيعة الجسم أو تفاصيل اعتراضه، ما ضاعف الغموض حول الحدث وألقى بظلاله على المشهد الإقليمي المتوتر.