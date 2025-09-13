نيران الجيش تحرق معاقل الدعم السريع في كردفان… وأميركا تفضح التحالف مع إيران مسؤول قطري كبير كاد أن يُقتل في الغارة الإسرائيلية على الدوحة الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ اطلق من اليمن اليمن يرحّب بالعقوبات الأميركية على الحوثيين وبكين ترفض الخطوة إسرائيل توجه ضربة لترامب.. السعودية تفجرها وقلق في الخليج من واشنطن والإمارات تعلن الخط الأحمر عبدالرحمن عقيل يهاجم اتحاد الكرة: قرار سخيف وباطل.. وسنكشف ملايين الدولارات المهدورة الغارات الإسرائيلية على حكومة الحوثيين: دراسة تكشف الأبعاد والتداعيات انقلاب الشراكة داخل المجلس الرئاسي: الزبيدي يعيّن منفردًا والعليمي يلتزم الصمت موقف جديد وناعم من مجلس الأمن تجاه الحوثيين في اليمن هجوم الدوحة يشعل الموقف الخليجي الروسي: إسرائيل تتحدى القانون الدول
أطلق الجيش السوداني مرحلة جديدة من عملياته العسكرية في كردفان ودارفور، حيث أمطرت الطائرات الحربية مواقع "الدعم السريع" بوابل من الضربات في جبرة الشيخ وأم كريدم، ممهّداً الطريق لاجتياح بري يهدف إلى تطهير كامل مدن النهود والخوي.
شمس الدين كباشي، نائب قائد الجيش، أعلن أن ساعة الحسم بدأت وأن "الوجود المتمرد" في الإقليم سيتلاشى قريباً.
وفي الفاشر، ورغم الهدوء النسبي، لم تتوقف جرائم "الدعم السريع" التي طالت مدنيين ومتطوعين في الأحياء الشمالية الشرقية، وسط عمليات تهجير ونهب ممنهج.
المشهد الصحي والإنساني يزداد قتامة، مع تسجيل مئات الوفيات بوباء الكوليرا وآلاف الإصابات، في ظل حصار خانق ونقص حاد في الدواء والغذاء.
دولياً، وجّهت الولايات المتحدة ضربة سياسية قوية بفرض عقوبات على جبريل إبراهيم وكتيبته "البراء بن مالك"، مؤكدة تورطهم في تغذية الحرب عبر تحالفات خفية مع طهران، ما يعكس انكشاف البعد الإقليمي والدولي للصراع.