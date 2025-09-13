نيران الجيش تحرق معاقل الدعم السريع في كردفان… وأميركا تفضح التحالف مع إيران

السبت 13 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 103

أطلق الجيش السوداني مرحلة جديدة من عملياته العسكرية في كردفان ودارفور، حيث أمطرت الطائرات الحربية مواقع "الدعم السريع" بوابل من الضربات في جبرة الشيخ وأم كريدم، ممهّداً الطريق لاجتياح بري يهدف إلى تطهير كامل مدن النهود والخوي.

شمس الدين كباشي، نائب قائد الجيش، أعلن أن ساعة الحسم بدأت وأن "الوجود المتمرد" في الإقليم سيتلاشى قريباً.

وفي الفاشر، ورغم الهدوء النسبي، لم تتوقف جرائم "الدعم السريع" التي طالت مدنيين ومتطوعين في الأحياء الشمالية الشرقية، وسط عمليات تهجير ونهب ممنهج.

المشهد الصحي والإنساني يزداد قتامة، مع تسجيل مئات الوفيات بوباء الكوليرا وآلاف الإصابات، في ظل حصار خانق ونقص حاد في الدواء والغذاء.

دولياً، وجّهت الولايات المتحدة ضربة سياسية قوية بفرض عقوبات على جبريل إبراهيم وكتيبته "البراء بن مالك"، مؤكدة تورطهم في تغذية الحرب عبر تحالفات خفية مع طهران، ما يعكس انكشاف البعد الإقليمي والدولي للصراع.