الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ اطلق من اليمن

السبت 13 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -خاص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بأتجاه الأراضي المحتلة مما تسبب في إغلاق مطار اللد وتعطل الملاحة الجوية فيه .

ومنذ قليل رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن حيث تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن.

كما سمع صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بينها "تل أبيب" بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

أعلن المتحدث باسم ميليشيا “الحوثيين” في اليمن العميد يحيى سريع، أن القوات اليمنية نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقتي النقب وأم الرشراش، مؤكداً أن هذه الضربات تأتي في إطار ما وصفه بعمليات "الإسناد والدعم للشعب الفلسطيني في غزة".

وذكر سريع في بيان رسمي أن الهجوم الأول جرى عبر إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي باتجاه هدف عسكري داخل النقب، فيما نُفذت العملية الثانية باستخدام ثلاث طائرات مسيّرة، استهدفت اثنتان منها ما يُعرف بمطار رامون في أقصى جنوب فلسطين المحتلة.