موقف جديد وناعم من مجلس الأمن تجاه الحوثيين في اليمن هجوم الدوحة يشعل الموقف الخليجي الروسي: إسرائيل تتحدى القانون الدول منتخب الناشئين يختتم معسكر لودر بثلاث تجارب فنية قبل انطلاق كأس الخليج في الدوحة توكل كرمان تتوعد برفع صوت الضمير الإنساني ضد حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أكبر تجمع دولي يتبنى قيم السلام والتعايش رئيس حزب الإصلاح بالجوف: 35 عاماً من التنوير والمواجهة في قلب المعركة الوطنية ومواجهة المشروع الإمامي الإصلاح اليمني يحتفي بالذكرى الـ35 لتأسيس الحزب صحفية الجيش من مأرب تُبشر بمعركة فاصلة ووشيكة لإستعادة الدولة والعاصمة صنعاء حصيلة جديدة بضحايا غارات إسرائيل على صنعاء والجوف ترامب يعلن القبض على مشتبه في قتل الناشط كيرك قائد المنطقة الثالثة بمأرب يشدد على رفع الجاهزية القتالية وقائد اللواء 312 مدرع يؤكد: ''الجيش الوطني جيش لكل اليمنيين بعيداً عن الحزبية والإنقسامات''
أدان أعضاء مجلس الأمن احتجاز الحوثيين لما لا يقل عن واحد وعشرين موظفًا من موظفي الأمم المتحدة منذ نهاية أغسطس الماضي، إضافة إلى اقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسف والاستيلاء على ممتلكاتها.
وطالب أعضاء المجلس في بيان لهم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من قبل الحوثيين، وأكدوا مجددًا أن جميع التهديدات الموجهة إلى مقدمي المساعدات الإنسانية غير مقبولة.
وشددوا على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، مشيرين إلى أن احتجاز عمال الإغاثة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلًا.
وأكدوا مجددًا التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدين دعمهم لجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تستند إلى المراجع المتفق عليها وتتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد عبّر في وقت سابق عن قلقه البالغ إزاء حملة الاحتجازات الأخيرة التي نفذتها ميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أن أكثر من 40 موظفًا أمميًا يُحتجزون حاليًا بشكل تعسفي، إضافة إلى اقتحام مكاتب المنظمة ومصادرة ممتلكاتها.
وجاءت تصريحات غروندبرغ خلال لقائه في السعودية عددًا من سفراء الدول المعتمدين لدى اليمن، بينهم ممثلو الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وفي ذات الاتجاه، أدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بشدة هذه الإجراءات، وجدد الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بمن فيهم 23 موظفًا أمميًا لا يزالون رهن الاعتقال منذ سنوات، إضافة إلى موظفين من منظمات غير حكومية وبعثات دبلوماسية.
بدوره، اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن هذه الاحتجازات غير القانونية تمثل "هجومًا مباشرًا على منظومة الأمم المتحدة"، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين فورًا ودون أي قيد أو شرط.