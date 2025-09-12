موقف جديد وناعم من مجلس الأمن تجاه الحوثيين في اليمن هجوم الدوحة يشعل الموقف الخليجي الروسي: إسرائيل تتحدى القانون الدول منتخب الناشئين يختتم معسكر لودر بثلاث تجارب فنية قبل انطلاق كأس الخليج في الدوحة توكل كرمان تتوعد برفع صوت الضمير الإنساني ضد حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أكبر تجمع دولي يتبنى قيم السلام والتعايش رئيس حزب الإصلاح بالجوف: 35 عاماً من التنوير والمواجهة في قلب المعركة الوطنية ومواجهة المشروع الإمامي الإصلاح اليمني يحتفي بالذكرى الـ35 لتأسيس الحزب صحفية الجيش من مأرب تُبشر بمعركة فاصلة ووشيكة لإستعادة الدولة والعاصمة صنعاء حصيلة جديدة بضحايا غارات إسرائيل على صنعاء والجوف ترامب يعلن القبض على مشتبه في قتل الناشط كيرك قائد المنطقة الثالثة بمأرب يشدد على رفع الجاهزية القتالية وقائد اللواء 312 مدرع يؤكد: ''الجيش الوطني جيش لكل اليمنيين بعيداً عن الحزبية والإنقسامات''
حذر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا من غياب موقف دولي جاد وحاسم تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في المنطقة، مؤكدين أن استمرار هذا الصمت الدولي ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك الثامن للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا، الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود، وسط تصاعد التوترات عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير على العاصمة القطرية الدوحة.
وأدان الوزراء "بأشد العبارات" الغارة الجوية التي استهدفت قيادة حركة حماس في الدوحة، معتبرين أنها تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، واعتداءً صارخًا على سيادة دولة قطر، وتقويضًا متعمدًا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد البيان أن مثل هذه الأفعال تستوجب موقفًا دوليًا واضحًا، يحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والسياسية والقانونية، ويؤدي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لردع إسرائيل وإنهاء انتهاكاتها المتكررة.
ويأتي الهجوم الإسرائيلي على قطر رغم دورها الوسيط في مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، بمشاركة مصر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقد أسفر الهجوم عن مقتل مدير مكتب رئيس حركة حماس في غزة، جهاد لبد، ونجله همام الحية، وثلاثة مرافقين، فيما نجا رئيس الوفد خليل الحية من محاولة الاغتيال.
ويعكس هذا التصعيد توسعًا في الاعتداءات الإسرائيلية إقليميًا، بعد أن شنت إسرائيل هجمات على إيران، وواصلت عملياتها العسكرية في غزة والضفة الغربية، إلى جانب غارات جوية على لبنان وسوريا واليمن، ما يثير مخاوف من انفجار أوسع في المنطقة.