منتخب الناشئين يختتم معسكر لودر بثلاث تجارب فنية قبل انطلاق كأس الخليج في الدوحة

الجمعة 12 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 107

أنهى المنتخب الوطني للناشئين المرحلة الأخيرة من معسكره الإعدادي الداخلي بمدينة لودر بمحافظة أبين، بخوض ثلاث مباريات تجريبية استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج الأولى للناشئين، المقرر انطلاقها في العاصمة القطرية الدوحة في 20 سبتمبر الجاري.

وخلال المعسكر، حقق المنتخب فوزًا على منتخب مديرية لودر بنتيجة (2-1)، وتغلب على فريق عرفان بهدفين دون رد، فيما خسر أمام فريق حسان أبين بنفس النتيجة (0-2)، في مواجهات هدفت إلى اختبار الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وأكد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الوطني سامر فضل، أن الهدف من المباريات الثلاث كان إشراك جميع اللاعبين للوقوف على مستوياتهم، وتحديد القائمة النهائية التي ستخوض منافسات البطولة الخليجية.

ويشارك المنتخب الوطني للناشئين في بطولة كأس الخليج بنسختها الأولى خلال الفترة من 20 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2025، ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات اليمن، قطر، الإمارات، وسلطنة عُمان.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز حضور الكرة اليمنية في المحافل الخليجية، وسط آمال بتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور الفئات العمرية في كرة القدم الوطنية.