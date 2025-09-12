موقف جديد وناعم من مجلس الأمن تجاه الحوثيين في اليمن هجوم الدوحة يشعل الموقف الخليجي الروسي: إسرائيل تتحدى القانون الدول منتخب الناشئين يختتم معسكر لودر بثلاث تجارب فنية قبل انطلاق كأس الخليج في الدوحة توكل كرمان تتوعد برفع صوت الضمير الإنساني ضد حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أكبر تجمع دولي يتبنى قيم السلام والتعايش رئيس حزب الإصلاح بالجوف: 35 عاماً من التنوير والمواجهة في قلب المعركة الوطنية ومواجهة المشروع الإمامي الإصلاح اليمني يحتفي بالذكرى الـ35 لتأسيس الحزب صحفية الجيش من مأرب تُبشر بمعركة فاصلة ووشيكة لإستعادة الدولة والعاصمة صنعاء حصيلة جديدة بضحايا غارات إسرائيل على صنعاء والجوف ترامب يعلن القبض على مشتبه في قتل الناشط كيرك قائد المنطقة الثالثة بمأرب يشدد على رفع الجاهزية القتالية وقائد اللواء 312 مدرع يؤكد: ''الجيش الوطني جيش لكل اليمنيين بعيداً عن الحزبية والإنقسامات''
أنهى المنتخب الوطني للناشئين المرحلة الأخيرة من معسكره الإعدادي الداخلي بمدينة لودر بمحافظة أبين، بخوض ثلاث مباريات تجريبية استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج الأولى للناشئين، المقرر انطلاقها في العاصمة القطرية الدوحة في 20 سبتمبر الجاري.
وخلال المعسكر، حقق المنتخب فوزًا على منتخب مديرية لودر بنتيجة (2-1)، وتغلب على فريق عرفان بهدفين دون رد، فيما خسر أمام فريق حسان أبين بنفس النتيجة (0-2)، في مواجهات هدفت إلى اختبار الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.
وأكد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الوطني سامر فضل، أن الهدف من المباريات الثلاث كان إشراك جميع اللاعبين للوقوف على مستوياتهم، وتحديد القائمة النهائية التي ستخوض منافسات البطولة الخليجية.
ويشارك المنتخب الوطني للناشئين في بطولة كأس الخليج بنسختها الأولى خلال الفترة من 20 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2025، ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات اليمن، قطر، الإمارات، وسلطنة عُمان.
وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز حضور الكرة اليمنية في المحافل الخليجية، وسط آمال بتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور الفئات العمرية في كرة القدم الوطنية.