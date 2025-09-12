توكل كرمان تتوعد برفع صوت الضمير الإنساني ضد حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أكبر تجمع دولي يتبنى قيم السلام والتعايش  

الجمعة 12 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

أكدت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، أنها ستشارك في أعمال الملتقى العالمي للأخوة الإنسانية المنعقد في الفاتيكان، إلى جانب الناشطة الأمريكية جودي ويليامز، الحائزة أيضًا على نوبل للسلام، لرفع صوت الضمير الإنساني في وجه الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وفي منشور لها على منصة فيسبوك، قالت كرمان:"سنرفع معًا صوت الضمير الإنساني لنقول الكثير حول حرب الإبادة ومجازر التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في فلسطين. وسنؤكد أن هذه الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تمر دون محاسبة، وأن واجب العالم أجمع أن يقف في وجهها نصرةً للعدالة والكرامة والحرية."

وتأتي مشاركة كرمان في الملتقى ضمن جهودها المستمرة للدفاع عن حقوق الإنسان، وفضح الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق النزاع، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تتصاعد وتيرة القتل والتهجير والاعتداءات على المدنيين.

ويُعد الملتقى العالمي للأخوة الإنسانية منصة دولية تجمع شخصيات فكرية وروحية وحقوقية من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز قيم السلام والتعايش، ومواجهة خطاب الكراهية والعنف، في ظل تصاعد الأزمات الإنسانية والصراعات المسلحة.