موقف جديد وناعم من مجلس الأمن تجاه الحوثيين في اليمن هجوم الدوحة يشعل الموقف الخليجي الروسي: إسرائيل تتحدى القانون الدول منتخب الناشئين يختتم معسكر لودر بثلاث تجارب فنية قبل انطلاق كأس الخليج في الدوحة توكل كرمان تتوعد برفع صوت الضمير الإنساني ضد حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أكبر تجمع دولي يتبنى قيم السلام والتعايش رئيس حزب الإصلاح بالجوف: 35 عاماً من التنوير والمواجهة في قلب المعركة الوطنية ومواجهة المشروع الإمامي الإصلاح اليمني يحتفي بالذكرى الـ35 لتأسيس الحزب صحفية الجيش من مأرب تُبشر بمعركة فاصلة ووشيكة لإستعادة الدولة والعاصمة صنعاء حصيلة جديدة بضحايا غارات إسرائيل على صنعاء والجوف ترامب يعلن القبض على مشتبه في قتل الناشط كيرك قائد المنطقة الثالثة بمأرب يشدد على رفع الجاهزية القتالية وقائد اللواء 312 مدرع يؤكد: ''الجيش الوطني جيش لكل اليمنيين بعيداً عن الحزبية والإنقسامات''
أكدت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، أنها ستشارك في أعمال الملتقى العالمي للأخوة الإنسانية المنعقد في الفاتيكان، إلى جانب الناشطة الأمريكية جودي ويليامز، الحائزة أيضًا على نوبل للسلام، لرفع صوت الضمير الإنساني في وجه الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وفي منشور لها على منصة فيسبوك، قالت كرمان:"سنرفع معًا صوت الضمير الإنساني لنقول الكثير حول حرب الإبادة ومجازر التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في فلسطين. وسنؤكد أن هذه الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تمر دون محاسبة، وأن واجب العالم أجمع أن يقف في وجهها نصرةً للعدالة والكرامة والحرية."
وتأتي مشاركة كرمان في الملتقى ضمن جهودها المستمرة للدفاع عن حقوق الإنسان، وفضح الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق النزاع، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تتصاعد وتيرة القتل والتهجير والاعتداءات على المدنيين.
ويُعد الملتقى العالمي للأخوة الإنسانية منصة دولية تجمع شخصيات فكرية وروحية وحقوقية من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز قيم السلام والتعايش، ومواجهة خطاب الكراهية والعنف، في ظل تصاعد الأزمات الإنسانية والصراعات المسلحة.