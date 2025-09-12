الإصلاح اليمني يحتفي بالذكرى الـ35 لتأسيس الحزب

الجمعة 12 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

يحتفي حزب التجمع اليمني للإصلاح، اليوم الجمعة 12 سبتمبر، بالذكرى الـ 35 لتأسيس الحزب.ودعت الدائرة الإعلامية في الحزب إلى التفاعل مع المناسبة بحملة الكترونية تبدأ اليوم الساعة الثامنة مساءً، تحت وسم #الذكرى35_لتاسيس_الاصلاح.

وقال الإصلاح، إن هذه المناسبة تمثل محطة لتجديد العهد مع الوطن وتكريم تضحيات الشهداء والمناضلين، وتعزيز قيم الديمقراطية والشراكة الوطنية في مواجهة مشاريع العنف والانقسام.