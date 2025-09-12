الإصلاح اليمني يحتفي بالذكرى الـ35 لتأسيس الحزب صحفية الجيش من مأرب تُبشر بمعركة فاصلة ووشيكة لإستعادة الدولة والعاصمة صنعاء حصيلة جديدة بضحايا غارات إسرائيل على صنعاء والجوف ترامب يعلن القبض على مشتبه في قتل الناشط كيرك قائد المنطقة الثالثة بمأرب يشدد على رفع الجاهزية القتالية وقائد اللواء 312 مدرع يؤكد: ''الجيش الوطني جيش لكل اليمنيين بعيداً عن الحزبية والإنقسامات'' سجال حاد بين باكستان واسرائيل بمجلس الأمن السفير راجح بادي: قطر ليست وحدها... اليمن يدعمها قيادة وحكومة وشعباً عشق تحت الأضواء: هل تصمد علاقة يامال مع المغنية الأرجنتينية نيكي أمام شهرة المنصات؟ مبابي يكشف الوجه الآخر لكرة القدم: لو لم أعشقها... لاشمأزيت منها واشنطن تضرب شبكة الحوثي المالية: أكبر حزمة عقوبات تطال الأفراد والسفن والشركات العابرة للحدود
يحتفي حزب التجمع اليمني للإصلاح، اليوم الجمعة 12 سبتمبر، بالذكرى الـ 35 لتأسيس الحزب.ودعت الدائرة الإعلامية في الحزب إلى التفاعل مع المناسبة بحملة الكترونية تبدأ اليوم الساعة الثامنة مساءً، تحت وسم #الذكرى35_لتاسيس_الاصلاح.
وقال الإصلاح، إن هذه المناسبة تمثل محطة لتجديد العهد مع الوطن وتكريم تضحيات الشهداء والمناضلين، وتعزيز قيم الديمقراطية والشراكة الوطنية في مواجهة مشاريع العنف والانقسام.