صحفية الجيش من مأرب تُبشر بمعركة فاصلة ووشيكة لإستعادة الدولة والعاصمة صنعاء

الجمعة 12 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب

عدد القراءات 302

قالت صحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسم الجيش الوطني، والصادرة من محافظة مأرب شرق اليمن، أن ملامح المعركة الفاصلة لاستعادة مؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء تزداد وضوحاً، مشددة على أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تمثل تهديداً وجودياً لليمن ودول الإقليم.

وأكدت في افتتاحية عددها الأخير يوم الخميس، أن المشروع الإيراني في المنطقة لا يقل خطورة عن الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، معتبرة الطرفين ركيزتين لمخطط يستهدف الهوية العربية والإسلامية.

وحذرت صحيفة الجيش، من تصاعد ما وصفته بـ"العربدة الصهيونية والغطرسة الفارسية"، مؤكدة أن جرائم إيران في اليمن تقرب ساعة الخلاص، وإن المعركة باتت وشيكة.

كما دعت إلى تعزيز الدعم العربي للتحالف والحكومة الشرعية، مشددة على ضرورة استعداد الأمة العربية لمعركة وشيكة لاستعادة كرامتها وهويتها.