حصيلة جديدة بضحايا غارات إسرائيل على صنعاء والجوف

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على صنعاء و الجوف إلى 46 قتيلاً و165 جريحًا، في حصيلة غير نهائية.
وأشارت وزارة الصحة في حكومة صنعاء غير المعترف بها في آخر تحديث، إلى إن من بين الضحايا عدد كبير من النساء والأطفال؛ حيث إن 5 أطفال و11 امرأة قد قضوا في هذا الهجوم.
وشنت اسرائيل يوم الأربعاء، غارات عنيفة استهدفت عدة مواقع في صنعاء بينها مدنية كما في حي التحرير وسط العاصمة، الخاضعة للحوثيين، إضافة الى مواقع في محافظة الجوف.