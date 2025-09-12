الإصلاح اليمني يحتفي بالذكرى الـ35 لتأسيس الحزب صحفية الجيش من مأرب تُبشر بمعركة فاصلة ووشيكة لإستعادة الدولة والعاصمة صنعاء حصيلة جديدة بضحايا غارات إسرائيل على صنعاء والجوف ترامب يعلن القبض على مشتبه في قتل الناشط كيرك قائد المنطقة الثالثة بمأرب يشدد على رفع الجاهزية القتالية وقائد اللواء 312 مدرع يؤكد: ''الجيش الوطني جيش لكل اليمنيين بعيداً عن الحزبية والإنقسامات'' سجال حاد بين باكستان واسرائيل بمجلس الأمن السفير راجح بادي: قطر ليست وحدها... اليمن يدعمها قيادة وحكومة وشعباً عشق تحت الأضواء: هل تصمد علاقة يامال مع المغنية الأرجنتينية نيكي أمام شهرة المنصات؟ مبابي يكشف الوجه الآخر لكرة القدم: لو لم أعشقها... لاشمأزيت منها واشنطن تضرب شبكة الحوثي المالية: أكبر حزمة عقوبات تطال الأفراد والسفن والشركات العابرة للحدود
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إن أجهزة إنفاذ القانون ألقت القبض على مشتبه به في حادثة اغتيال الناشط تشارلي كيرك في إحدى جامعات ولاية يوتا، وذلك بعد عملية مطاردة واسعة النطاق.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أننا ألقينا القبض عليه"، مشيرا إلى أن شخصا يعرف المشتبه به سلّمه للسلطات الأميركية.
وأضاف ترامب: ''لا أدري ما إذا كان المشتبه به في قتل تشارلي كيرك جزءا من شبكة أكبر. سننشر الحرس الوطني في مدينة ممفيس بولاية تينيسي لمكافحة الجريمة''.