ترامب يعلن القبض على مشتبه في قتل الناشط كيرك

الجمعة 12 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إن أجهزة إنفاذ القانون ألقت القبض على مشتبه به في حادثة اغتيال الناشط تشارلي كيرك في إحدى جامعات ولاية يوتا، وذلك بعد عملية مطاردة واسعة النطاق.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أننا ألقينا القبض عليه"، مشيرا إلى أن شخصا يعرف المشتبه به سلّمه للسلطات الأميركية.

وأضاف ترامب: ''لا أدري ما إذا كان المشتبه به في قتل تشارلي كيرك جزءا من شبكة أكبر. سننشر الحرس الوطني في مدينة ممفيس بولاية تينيسي لمكافحة الجريمة''.