قائد المنطقة الثالثة بمأرب يشدد على رفع الجاهزية القتالية وقائد اللواء 312 مدرع يؤكد: ''الجيش الوطني جيش لكل اليمنيين بعيداً عن الحزبية والإنقسامات''

الجمعة 12 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 355

أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب، اللواء الركن منصور ثوابة، أن القيادة قطعت شوطاً كبيراً في عملية التنظيم والبناء والتأهيل، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة تستوجب المزيد من الاهتمام بالجوانب المعنوية والتدريبية، بما يضمن رفع مستوى الأداء والجاهزية القتالية.

بدوره قال العميد صادق معوضة قائد اللواء 312 مدرع بالمنطقة العسكرية الثالثة، أن الجيش الوطني جيش لكل اليمنيين، بعيد عن الحزبية والانقسامات، وأن أفراده يجسدون أسمى معاني التضحية والفداء دفاعاً عن الوطن والجمهورية.

جاء ذلك لدى استقباله، قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة، يوم الخميس، الذي قام بزيارة تفقدية إلى اللواء 312 مدرع التابع لقيادة المنطقة، في إطار الزيارات الميدانية الرامية إلى متابعة مستوى الجاهزية والانضباط في الوحدات العسكرية.

وخلال الزيارة، اطلع اللواء ثوابة على سير العمل ومستوى الضبط والربط العسكري داخل اللواء، مؤكداً أن العلاقة بين الضباط والجنود يجب أن تقوم على النظام والقانون.

وأشاد اللواء ثوابة بما لمسه من التزام وانضباط، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود للحفاظ على ما تحقق من جاهزية وإنجازات في مسرح العمليات.

و رحب قائد اللواء 312 مدرع العميد صادق معوضة، بزيارة اللواء ثوابة، مثمناً الدعم والرعاية التي يوليها لمنتسبي اللواء، ومؤكداً أن تضحياتهم محل فخر واعتزاز في صفوف القوات المسلحة.

ويُعد اللواء 312 مدرع واحداً من أبرز الألوية المرابطة في الجبهة الجنوبية، وقد كبد مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، مقدماً تضحيات جسيمة في سبيل الوطن.