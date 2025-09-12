قائد المنطقة الثالثة بمأرب يشدد على رفع الجاهزية القتالية وقائد اللواء 312 مدرع يؤكد: ''الجيش الوطني جيش لكل اليمنيين بعيداً عن الحزبية والإنقسامات'' سجال حاد بين باكستان واسرائيل بمجلس الأمن السفير راجح بادي: قطر ليست وحدها... اليمن يدعمها قيادة وحكومة وشعباً عشق تحت الأضواء: هل تصمد علاقة يامال مع المغنية الأرجنتينية نيكي أمام شهرة المنصات؟ مبابي يكشف الوجه الآخر لكرة القدم: لو لم أعشقها... لاشمأزيت منها واشنطن تضرب شبكة الحوثي المالية: أكبر حزمة عقوبات تطال الأفراد والسفن والشركات العابرة للحدود من محاصيل الزراعة إلى غنيمة حرب.. مليشيا الحوثي تُرغم المزارعين في مناطق سيطرتها على تسليم محاصيلهم لدعم مقاتليها في الجبهات في عدن... لقاء قضائي يكشف أولويات الدولة بين العدالة والاقتصاد صراع الصلاحيات والنفوذ في عدن.. ماذا تعني قرارات وتعيينات الزبيدي بعد 24 ساعة من عودة العليمي لعدن قمة عربية اسلامية طارئة في الدوحة تبحث الرد المناسب على عربدة إسرائيل
عقد مجلس الأمن الدولي، ليلة أمس، جلسة طارئة لمناقشة الاعتداء الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، حيث برز خلالها غضب عربي وإسلامي واسع ضد التصعيد.
وخلال المداولات، اندلع سجال حاد بين المندوب الإسرائيلي ونظيره الباكستاني بعد محاولة إسرائيل استحضار قضية مقتل أسامة بن لادن للتشويش على النقاش، لترد باكستان بحدة رافضة أي مقارنة من هذا النوع. وقد زاد التوتر بعد أن لوّح المندوب الإسرائيلي بملاحقة قادة حركة "حماس" على الأراضي القطرية، ما أثار استياء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي تساءل عن جدوى الوساطة مع طرف يعتدي على بلاده.
مداخلات عدد من الدول العربية والإسلامية، بينها الجزائر والأردن ومصر والكويت وتركيا وباكستان، إلى جانب مواقف روسيا والصين وسيراليون وغويانا، جاءت من بين الأشد انتقاداً لإسرائيل، بينما بدت كلمات فرنسا وبريطانيا متحفظة وحيادية، في حين اعتُبرت كلمة الولايات المتحدة الأكثر انحيازاً لتل أبيب.
وفي ختام الجلسة، اكتفى المجلس ببيان عام يندد بالهجوم على قطر من دون تسمية إسرائيل صراحة، ما أثار انتقادات واسعة واعتُبر دليلاً جديداً على أن قرارات المجلس تبقى رهينة مواقف الدول دائمة العضوية.