السفير راجح بادي: قطر ليست وحدها... اليمن يدعمها قيادة وحكومة وشعباً

الخميس 11 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 211

أكّد سفير اليمن لدى دولة قطر، الأستاذ راجح بادي، موقف بلاده الثابت في دعم قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة مؤخرًا.

وفي تغريدة نشرها عبر منصة "إكس" رصدها مأرب برس، عبّر السفير بادي عن سعادته بلقاء السفير نايف العمادي، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية القطرية، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال بادي: "نقلت خلال اللقاء موقف الجمهورية اليمنية الثابت في التضامن مع دولة قطر إزاء العدوان الإسرائيلي السافر، ودعم اليمن الكامل والتضامن مع دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا إزاء العدوان الإسرائيلي السافر.

اللقاء يأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ويعكس حرص اليمن على توطيد علاقاته مع قطر، والتأكيد على وحدة الموقف العربي في مواجهة التهديدات الخارجية.