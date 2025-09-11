السفير راجح بادي: قطر ليست وحدها... اليمن يدعمها قيادة وحكومة وشعباً عشق تحت الأضواء: هل تصمد علاقة يامال مع المغنية الأرجنتينية نيكي أمام شهرة المنصات؟ مبابي يكشف الوجه الآخر لكرة القدم: لو لم أعشقها... لاشمأزيت منها واشنطن تضرب شبكة الحوثي المالية: أكبر حزمة عقوبات تطال الأفراد والسفن والشركات العابرة للحدود من محاصيل الزراعة إلى غنيمة حرب.. مليشيا الحوثي تُرغم المزارعين في مناطق سيطرتها على تسليم محاصيلهم لدعم مقاتليها في الجبهات في عدن... لقاء قضائي يكشف أولويات الدولة بين العدالة والاقتصاد صراع الصلاحيات والنفوذ في عدن.. ماذا تعني قرارات وتعيينات الزبيدي بعد 24 ساعة من عودة العليمي لعدن قمة عربية اسلامية طارئة في الدوحة تبحث الرد المناسب على عربدة إسرائيل كيف تأسس الإصلاح من عمق النضال اليمني؟ ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء والجوف (شاهد صور مؤلمة من تحت الركام)
أكّد سفير اليمن لدى دولة قطر، الأستاذ راجح بادي، موقف بلاده الثابت في دعم قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة مؤخرًا.
وفي تغريدة نشرها عبر منصة "إكس" رصدها مأرب برس، عبّر السفير بادي عن سعادته بلقاء السفير نايف العمادي، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية القطرية، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وقال بادي: "نقلت خلال اللقاء موقف الجمهورية اليمنية الثابت في التضامن مع دولة قطر إزاء العدوان الإسرائيلي السافر، ودعم اليمن الكامل والتضامن مع دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا إزاء العدوان الإسرائيلي السافر.
اللقاء يأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ويعكس حرص اليمن على توطيد علاقاته مع قطر، والتأكيد على وحدة الموقف العربي في مواجهة التهديدات الخارجية.