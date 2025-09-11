عشق تحت الأضواء: هل تصمد علاقة يامال مع المغنية الأرجنتينية نيكي أمام شهرة المنصات؟

الخميس 11 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 203

بعد أسابيع من الشائعات والتكهنات، خرجت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول عن صمتها، وأعلنت رسميًا وجود علاقة عاطفية تربطها بنجم برشلونة الشاب لامين يامال. التصريح جاء مساء الأربعاء خلال زيارتها لبرشلونة لحضور عرض أزياء، حيث تحدثت للصحافيين بابتسامة واضحة: "بالطبع، إنها مدينة الحب... وأنا أتعلم الكتالونية لأقول له أحبك".

نيكي، التي يتابعها أكثر من 22 مليون شخص على إنستغرام، لم تكتف بالإشارة إلى العلاقة، بل أكدت أنها تنتظر من هذه القصة "المتعة والإخلاص"، مضيفة أن يامال يعلّمها اللغة الكتالونية بنفسه، وأن أول كلمة حفظتها كانت "أحبك".

التأكيد الرسمي جاء بعد أيام من تقارير تحدثت عن انفصال محتمل، لكن والد يامال، منير، نشر صورة تجمع ابنه بنيكي مصحوبة برمز قلب، لتعيد إشعال الحديث حول العلاقة. كما سبق أن نشر يامال صورة لهما أمام كعكة عيد ميلادها الخامس والعشرين، في لحظة بدت رومانسية بامتياز.

الثنائي كان قد شوهد في ملهى ليلي، ثم في شوارع موناكو، ما عزز التكهنات التي بدأت منذ احتفال يامال بعيد ميلاده الثامن عشر. واليوم، يبدو أن العلاقة خرجت من الظل إلى العلن، لتصبح حديث الجمهور والصحافة.