السفير راجح بادي: قطر ليست وحدها... اليمن يدعمها قيادة وحكومة وشعباً عشق تحت الأضواء: هل تصمد علاقة يامال مع المغنية الأرجنتينية نيكي أمام شهرة المنصات؟ مبابي يكشف الوجه الآخر لكرة القدم: لو لم أعشقها... لاشمأزيت منها واشنطن تضرب شبكة الحوثي المالية: أكبر حزمة عقوبات تطال الأفراد والسفن والشركات العابرة للحدود من محاصيل الزراعة إلى غنيمة حرب.. مليشيا الحوثي تُرغم المزارعين في مناطق سيطرتها على تسليم محاصيلهم لدعم مقاتليها في الجبهات في عدن... لقاء قضائي يكشف أولويات الدولة بين العدالة والاقتصاد صراع الصلاحيات والنفوذ في عدن.. ماذا تعني قرارات وتعيينات الزبيدي بعد 24 ساعة من عودة العليمي لعدن قمة عربية اسلامية طارئة في الدوحة تبحث الرد المناسب على عربدة إسرائيل كيف تأسس الإصلاح من عمق النضال اليمني؟ ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء والجوف (شاهد صور مؤلمة من تحت الركام)
بعد أسابيع من الشائعات والتكهنات، خرجت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول عن صمتها، وأعلنت رسميًا وجود علاقة عاطفية تربطها بنجم برشلونة الشاب لامين يامال. التصريح جاء مساء الأربعاء خلال زيارتها لبرشلونة لحضور عرض أزياء، حيث تحدثت للصحافيين بابتسامة واضحة: "بالطبع، إنها مدينة الحب... وأنا أتعلم الكتالونية لأقول له أحبك".
نيكي، التي يتابعها أكثر من 22 مليون شخص على إنستغرام، لم تكتف بالإشارة إلى العلاقة، بل أكدت أنها تنتظر من هذه القصة "المتعة والإخلاص"، مضيفة أن يامال يعلّمها اللغة الكتالونية بنفسه، وأن أول كلمة حفظتها كانت "أحبك".
التأكيد الرسمي جاء بعد أيام من تقارير تحدثت عن انفصال محتمل، لكن والد يامال، منير، نشر صورة تجمع ابنه بنيكي مصحوبة برمز قلب، لتعيد إشعال الحديث حول العلاقة. كما سبق أن نشر يامال صورة لهما أمام كعكة عيد ميلادها الخامس والعشرين، في لحظة بدت رومانسية بامتياز.
الثنائي كان قد شوهد في ملهى ليلي، ثم في شوارع موناكو، ما عزز التكهنات التي بدأت منذ احتفال يامال بعيد ميلاده الثامن عشر. واليوم، يبدو أن العلاقة خرجت من الظل إلى العلن، لتصبح حديث الجمهور والصحافة.