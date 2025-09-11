السفير راجح بادي: قطر ليست وحدها... اليمن يدعمها قيادة وحكومة وشعباً عشق تحت الأضواء: هل تصمد علاقة يامال مع المغنية الأرجنتينية نيكي أمام شهرة المنصات؟ مبابي يكشف الوجه الآخر لكرة القدم: لو لم أعشقها... لاشمأزيت منها واشنطن تضرب شبكة الحوثي المالية: أكبر حزمة عقوبات تطال الأفراد والسفن والشركات العابرة للحدود من محاصيل الزراعة إلى غنيمة حرب.. مليشيا الحوثي تُرغم المزارعين في مناطق سيطرتها على تسليم محاصيلهم لدعم مقاتليها في الجبهات في عدن... لقاء قضائي يكشف أولويات الدولة بين العدالة والاقتصاد صراع الصلاحيات والنفوذ في عدن.. ماذا تعني قرارات وتعيينات الزبيدي بعد 24 ساعة من عودة العليمي لعدن قمة عربية اسلامية طارئة في الدوحة تبحث الرد المناسب على عربدة إسرائيل كيف تأسس الإصلاح من عمق النضال اليمني؟ ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء والجوف (شاهد صور مؤلمة من تحت الركام)
في تصريح غير مألوف من نجم بحجم كيليان مبابي، عبّر لاعب ريال مدريد عن رغبته في أن يظل أطفاله بعيدين عن عالم كرة القدم الاحترافية، رغم أنه لم يُرزق بهم بعد. وفي مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قال مبابي بوضوح: "لن أنصح أطفالي أبداً بدخول عالم الكرة"، مضيفاً مازحاً: "أتمنى أن يكرهوها... لكني أشك في ذلك".
مبابي لم يكتف بالتصريح، بل فتح نافذة على الجانب المظلم من اللعبة، قائلاً إن الجماهير ترى فقط "العرض"، بينما الحقيقة خلف الكواليس مختلفة تماماً. وأضاف: "لو لم يكن لدي هذا الشغف، لكنت قد شعرت بالاشمئزاز من كرة القدم منذ زمن".
النجم الفرنسي تحدث عن ضغوط الشهرة والأموال، مؤكداً أنه يعيش على "خيط رفيع بين جنون العظمة واليقظة"، لكنه يحرص على ألا يفقد متعة الحياة خارج الملعب. وقال: "أستسلم لكرة القدم، لكنني لا أستسلم للحياة... الحياة رائعة".
تصريحات مبابي تفتح باباً للنقاش حول ما يعيشه نجوم الكرة خلف الأضواء، وتعيد طرح السؤال: هل كرة القدم حلم أم عبء؟ وهل من الممكن أن يرفضها من عاش في قلبها؟