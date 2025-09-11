آخر الاخبار

السفير راجح بادي: قطر ليست وحدها... اليمن يدعمها قيادة وحكومة وشعباً عشق تحت الأضواء: هل تصمد علاقة يامال مع المغنية الأرجنتينية نيكي أمام شهرة المنصات؟ مبابي يكشف الوجه الآخر لكرة القدم: لو لم أعشقها... لاشمأزيت منها واشنطن تضرب شبكة الحوثي المالية: أكبر حزمة عقوبات تطال الأفراد والسفن والشركات العابرة للحدود من محاصيل الزراعة إلى غنيمة حرب.. مليشيا الحوثي تُرغم المزارعين في مناطق سيطرتها على تسليم محاصيلهم لدعم مقاتليها في الجبهات في عدن... لقاء قضائي يكشف أولويات الدولة بين العدالة والاقتصاد صراع الصلاحيات والنفوذ في عدن.. ماذا تعني قرارات وتعيينات الزبيدي بعد 24 ساعة من عودة العليمي لعدن قمة عربية اسلامية طارئة في الدوحة تبحث الرد المناسب على عربدة إسرائيل كيف تأسس الإصلاح من عمق النضال اليمني؟ ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء والجوف (شاهد صور مؤلمة من تحت الركام)

مبابي يكشف الوجه الآخر لكرة القدم: لو لم أعشقها... لاشمأزيت منها

الخميس 11 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 196

في تصريح غير مألوف من نجم بحجم كيليان مبابي، عبّر لاعب ريال مدريد عن رغبته في أن يظل أطفاله بعيدين عن عالم كرة القدم الاحترافية، رغم أنه لم يُرزق بهم بعد. وفي مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قال مبابي بوضوح: "لن أنصح أطفالي أبداً بدخول عالم الكرة"، مضيفاً مازحاً: "أتمنى أن يكرهوها... لكني أشك في ذلك".

مبابي لم يكتف بالتصريح، بل فتح نافذة على الجانب المظلم من اللعبة، قائلاً إن الجماهير ترى فقط "العرض"، بينما الحقيقة خلف الكواليس مختلفة تماماً. وأضاف: "لو لم يكن لدي هذا الشغف، لكنت قد شعرت بالاشمئزاز من كرة القدم منذ زمن".

النجم الفرنسي تحدث عن ضغوط الشهرة والأموال، مؤكداً أنه يعيش على "خيط رفيع بين جنون العظمة واليقظة"، لكنه يحرص على ألا يفقد متعة الحياة خارج الملعب. وقال: "أستسلم لكرة القدم، لكنني لا أستسلم للحياة... الحياة رائعة".

تصريحات مبابي تفتح باباً للنقاش حول ما يعيشه نجوم الكرة خلف الأضواء، وتعيد طرح السؤال: هل كرة القدم حلم أم عبء؟ وهل من الممكن أن يرفضها من عاش في قلبها؟

 
إقراء أيضاً
عشق تحت الأضواء: هل تصمد علاقة يامال مع المغنية الأرجنتينية نيكي أمام شهرة المنصا
تشكيلة المنتخب اليمني لمواجهة السعودية في نهائي كأس الخليج للشباب تحت سن 20 عامً
الهجن تعود إلى شرم الشيخ: سباقات عربية وتراث بدوي على مضمار دولي بواجهة سياحية عا
إيساك إلى ليفربول بـ125 مليونًا: صفقة صاخبة تنتهي بهزيمة السويد وبداية جديدة للمه
اليمن أمام لحظة الحسم: المنتخب الأولمبي يواجه فيتنام لخطف بطاقة التأهل لنهائيات
لغط بسبب توقيت مباراة اليمن مع السعودية في نهائي كأس الخليج للشباب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول