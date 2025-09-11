مبابي يكشف الوجه الآخر لكرة القدم: لو لم أعشقها... لاشمأزيت منها

الخميس 11 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في تصريح غير مألوف من نجم بحجم كيليان مبابي، عبّر لاعب ريال مدريد عن رغبته في أن يظل أطفاله بعيدين عن عالم كرة القدم الاحترافية، رغم أنه لم يُرزق بهم بعد. وفي مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قال مبابي بوضوح: "لن أنصح أطفالي أبداً بدخول عالم الكرة"، مضيفاً مازحاً: "أتمنى أن يكرهوها... لكني أشك في ذلك".

مبابي لم يكتف بالتصريح، بل فتح نافذة على الجانب المظلم من اللعبة، قائلاً إن الجماهير ترى فقط "العرض"، بينما الحقيقة خلف الكواليس مختلفة تماماً. وأضاف: "لو لم يكن لدي هذا الشغف، لكنت قد شعرت بالاشمئزاز من كرة القدم منذ زمن".

النجم الفرنسي تحدث عن ضغوط الشهرة والأموال، مؤكداً أنه يعيش على "خيط رفيع بين جنون العظمة واليقظة"، لكنه يحرص على ألا يفقد متعة الحياة خارج الملعب. وقال: "أستسلم لكرة القدم، لكنني لا أستسلم للحياة... الحياة رائعة".

تصريحات مبابي تفتح باباً للنقاش حول ما يعيشه نجوم الكرة خلف الأضواء، وتعيد طرح السؤال: هل كرة القدم حلم أم عبء؟ وهل من الممكن أن يرفضها من عاش في قلبها؟