واشنطن تضرب شبكة الحوثي المالية: أكبر حزمة عقوبات تطال الأفراد والسفن والشركات العابرة للحدود

في تصعيد هو الأوسع حتى الآن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض حزمة عقوبات ضخمة ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، استهدفت 32 فردًا وكيانًا وأربع سفن، بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب، وتهريب النفط والأسلحة، وغسل الأموال عبر شبكات دولية.
جون هيرلي، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أكد أن الجماعة الحوثية لا تزال تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن البحري في البحر الأحمر، وتواصل هجماتها على القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة، بالتنسيق الكامل مع طهران. وقال إن واشنطن ماضية في سياسة "الضغط الأقصى" لكبح أنشطة الجماعة.
العقوبات شملت شركات وأشخاصًا في اليمن، الصين، الإمارات، وجزر مارشال، متورطين في إدارة شركات وهمية وعمليات تهريب معقدة تهدف إلى تمويل شراء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
وبموجب القرار، تُجمّد جميع الأصول التابعة للمستهدفين داخل الولايات المتحدة أو لدى جهات أمريكية، وتُحظر أي تعاملات مالية أو تجارية معهم. كما حذّرت الوزارة من أن المؤسسات الأجنبية التي تتعامل مع هذه الشبكات قد تواجه عقوبات ثانوية صارمة.
هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات متصاعدة منذ عام 2024، تهدف إلى خنق مصادر تمويل الحوثيين، وشلّ قدرتهم على مواصلة العمليات العسكرية في اليمن والمنطقة، وسط تحذيرات من توسع نفوذهم عبر أدوات اقتصادية عابرة للحدود.