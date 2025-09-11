في عدن... لقاء قضائي يكشف أولويات الدولة بين العدالة والاقتصاد

الخميس 11 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

اجتمع اليوم الرئيس رشاد العليمي في قصر معاشيق بعدن برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي الأعوش، وبحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة.

اللقاء كان فرصة لمراجعة أداء السلطة القضائية خلال الفترة الماضية، ومناقشة أبرز القضايا المطروحة أمام المحاكم. كما تناول الحديث التحديات المالية التي تواجه الجهاز القضائي، خصوصاً ما يتعلق برواتب العاملين والرعاية الصحية، في ظل أهمية دورهم في ترسيخ حضور الدولة وتطبيق القانون.

الرئيس استمع أيضاً إلى جهود القضاء في دعم خطة التعافي الاقتصادي، باعتباره ركيزة أساسية في برنامج الإصلاحات، ومحوراً في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والأنشطة التي تهدد الاقتصاد الوطني.

وفي ختام اللقاء، عبّر الرئيس عن تقديره لما ينجزه القضاء، مؤكداً دعم مجلس القيادة لاستقلاليته، وحرصه على عدم التدخل في شؤونه، إيماناً بأن العدالة هي أساس الحكم الرشيد.