واشنطن تضرب شبكة الحوثي المالية: أكبر حزمة عقوبات تطال الأفراد والسفن والشركات العابرة للحدود من محاصيل الزراعة إلى غنيمة حرب.. مليشيا الحوثي تُرغم المزارعين في مناطق سيطرتها على تسليم محاصيلهم لدعم مقاتليها في الجبهات في عدن... لقاء قضائي يكشف أولويات الدولة بين العدالة والاقتصاد صراع الصلاحيات والنفوذ في عدن.. ماذا تعني قرارات وتعيينات الزبيدي بعد 24 ساعة من عودة العليمي لعدن قمة عربية اسلامية طارئة في الدوحة تبحث الرد المناسب على عربدة إسرائيل كيف تأسس الإصلاح من عمق النضال اليمني؟ ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء والجوف (شاهد صور مؤلمة من تحت الركام) الأردن تعلن استعادة مواطنة تعمل في اليونيسيف اختطفها الحوثيون بصنعاء الإمارات تستدعي محافظ عدن إلى أبوظبي منظمات حقوقية تندد باستهداف اسرائيل المدنيين في صنعاء والجوف
اجتمع اليوم الرئيس رشاد العليمي في قصر معاشيق بعدن برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي الأعوش، وبحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة.
اللقاء كان فرصة لمراجعة أداء السلطة القضائية خلال الفترة الماضية، ومناقشة أبرز القضايا المطروحة أمام المحاكم. كما تناول الحديث التحديات المالية التي تواجه الجهاز القضائي، خصوصاً ما يتعلق برواتب العاملين والرعاية الصحية، في ظل أهمية دورهم في ترسيخ حضور الدولة وتطبيق القانون.
الرئيس استمع أيضاً إلى جهود القضاء في دعم خطة التعافي الاقتصادي، باعتباره ركيزة أساسية في برنامج الإصلاحات، ومحوراً في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والأنشطة التي تهدد الاقتصاد الوطني.
وفي ختام اللقاء، عبّر الرئيس عن تقديره لما ينجزه القضاء، مؤكداً دعم مجلس القيادة لاستقلاليته، وحرصه على عدم التدخل في شؤونه، إيماناً بأن العدالة هي أساس الحكم الرشيد.