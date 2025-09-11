قمة عربية اسلامية طارئة في الدوحة تبحث الرد المناسب على عربدة إسرائيل كيف تأسس الإصلاح من عمق النضال اليمني؟ ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء والجوف (شاهد صور مؤلمة من تحت الركام) الأردن تعلن استعادة مواطنة تعمل في اليونيسيف اختطفها الحوثيون بصنعاء الإمارات تستدعي محافظ عدن إلى أبوظبي منظمات حقوقية تندد باستهداف اسرائيل المدنيين في صنعاء والجوف عيدروس الزبيدي ينفذ انقلابًا في عدن على الرئيس ومجلس القيادة.. تفاصيل فضيحة القرارات اغتيال تشارلي كيرك على الهواء مباشرة.. أبرز داعمي ترامب والاحتلال الحوثيون بين التصعيد ضد إسرائيل والارتهان لإيران: مواجهات مفتوحة ومصير غامض الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من اليمن
تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، قمة عربية - إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين المقبلين؛ لبحث هجوم الاحتلال الإسرائيلي على الدوحة، والذي استهدف قيادات في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، الثلاثاء الماضي.
وقالت قناة الجزيرة القطرية، عن مصدر دبلوماسي، قوله إن التوقعات تشير إلى مشاركة عربية وإسلامية واسعة في القمة التي ستعقد يوم الاثنين بالدوحة، مشددا على أنه سيتم صياغة رد موحد تجاه العدوان الإسرائيلي على قطر.
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية، إن قمة عربية إسلامية ستُعقد في الدوحة، وسيقرر المشاركون في هذه القمة مسار الرد، لافتا إلى أن قطر لن تطلب من الشركاء الإقليميين في المنطقة الرد بطريقة معينة.
وشدد رئيس الوزراء القطري على أن بلاده لا تقبل التهديدات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن هناك ردا سيكون من المنطقة ويجري بحثه مع الشركاء الإقليميين.
و نفَّذ سلاح الجو الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي، غارةً استهدفت الصف الأول من قيادة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، خلال مناقشة مقترح ترمب المتعلق بغزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تمَّ استخدام ذخيرة دقيقة في تنفيذ الهجوم.
وأفاد بيان عسكري إسرائيلي: "هاجم الجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) من خلال سلاح الجو بشكل موجّه بالدقّة قيادة حركة حماس"، في حين أدانت دول ومنظمات خليجية وعربية ودولية، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس، بالعاصمة الدوحة."
واعلنت حماس، نجاة وفدها القيادي.