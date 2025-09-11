ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء والجوف (شاهد صور مؤلمة من تحت الركام)

الخميس 11 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف، يوم الأربعاء، إلى 166 شهيدا وجريحا، في حصيلة غير نهائية، حيث ما تزال فرق الدفاع المدني تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأوضح الناطق باسم الوزارة أن إجمالي الضحايا بلغ 35 شهيدا و131 جريحا، حيث سجلت العاصمة صنعاء العدد الأكبر بـ28 شهيدا و113 جريحا، فيما شهدت محافظة الجوف 7 شهداء و18 جريحا.

وتداول ناشطون مشاهد توثق الغارات التي استهدفت مقر التوجيه المعنوي في حي التحرير وسط صنعاء، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل المحيطة، في حين أشارت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إلى أن القصف شمل أيضا مبنى فرع البنك المركزي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، متسببا بإصابات في صفوف الموظفين.

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أن مقاتلاته قصفت معسكرات للحوثيين في صنعاء والجوف، مؤكدا أن الضربات جاءت “ردا على الهجمات التي تشنها الجماعة على إسرائيل”.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الغارات استهدفت “معسكرات ومجمعا لتخزين الوقود وقسم الإعلام التابع للحوثيين، بينما أشارت القناة 14 إلى أنها شملت أيضا “منصتي إطلاق صواريخ وقاعدة عسكرية ومقر الناطق باسم الحوثيين“.

من جانبه، أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن “العدوان الإسرائيلي الغاشم لن يمر دون رد وعقاب”، مشيرا إلى أن القصف طال “أعيانا مدنية بحتة”، من بينها صحيفتا 26 سبتمبر واليمن، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من الصحفيين والمارة. ونفى سريع مزاعم إسرائيل باستهداف منصات صواريخ، مؤكدا أن “ما جرى كان استهدافا متعمدا لمقار إعلامية ومدنية”.