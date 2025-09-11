كيف تأسس الإصلاح من عمق النضال اليمني؟ ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء والجوف (شاهد صور مؤلمة من تحت الركام) الأردن تعلن استعادة مواطنة تعمل في اليونيسيف اختطفها الحوثيون بصنعاء الإمارات تستدعي محافظ عدن إلى أبوظبي منظمات حقوقية تندد باستهداف اسرائيل المدنيين في صنعاء والجوف عيدروس الزبيدي ينفذ انقلابًا في عدن على الرئيس ومجلس القيادة.. تفاصيل فضيحة القرارات اغتيال تشارلي كيرك على الهواء مباشرة.. أبرز داعمي ترامب والاحتلال الحوثيون بين التصعيد ضد إسرائيل والارتهان لإيران: مواجهات مفتوحة ومصير غامض الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من اليمن احذر.. أطعمة وعادات يومية تُسرّع الشيخوخة وتدمّر نضارة بشرتك
قالت مصادر حكومية، اليوم الخميس، إن جماعة الحوثي أفرجت عن مسؤولة أممية بعد 12 يومًا من اختطافها في صنعاء.
وأعلنت الخارجية الأردنية الإفراج عن المواطنة الأردنية لانا شكري كتاو، نائبة مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، التي كانت مُحتجَزة لعدة أيام في العاصمة اليمنية صنعاء، مشيرة الى عودتها إلى بلادها.