الأردن تعلن استعادة مواطنة تعمل في اليونيسيف اختطفها الحوثيون بصنعاء

الخميس 11 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- صنعاء
قالت مصادر حكومية، اليوم الخميس، إن جماعة الحوثي أفرجت عن مسؤولة أممية بعد 12 يومًا من اختطافها في صنعاء.

وأعلنت الخارجية الأردنية الإفراج عن المواطنة الأردنية لانا شكري كتاو، نائبة مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، التي كانت مُحتجَزة لعدة أيام في العاصمة اليمنية صنعاء، مشيرة الى عودتها إلى بلادها.

