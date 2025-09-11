كيف تأسس الإصلاح من عمق النضال اليمني؟ ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء والجوف (شاهد صور مؤلمة من تحت الركام) الأردن تعلن استعادة مواطنة تعمل في اليونيسيف اختطفها الحوثيون بصنعاء الإمارات تستدعي محافظ عدن إلى أبوظبي منظمات حقوقية تندد باستهداف اسرائيل المدنيين في صنعاء والجوف عيدروس الزبيدي ينفذ انقلابًا في عدن على الرئيس ومجلس القيادة.. تفاصيل فضيحة القرارات اغتيال تشارلي كيرك على الهواء مباشرة.. أبرز داعمي ترامب والاحتلال الحوثيون بين التصعيد ضد إسرائيل والارتهان لإيران: مواجهات مفتوحة ومصير غامض الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من اليمن احذر.. أطعمة وعادات يومية تُسرّع الشيخوخة وتدمّر نضارة بشرتك
استدعت الإمارات، محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، حيث أفادت الأنباء بمغادرته اليوم العاصمة المؤقتة عدن متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة مفاجئة.
يأتي هذا التحرك بعد ساعات من اصدار رئيس الإنتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات جملة قرارات غير دستورية بتعيينات واسعة في مناصب حكومية، متجاوزا صلاحياته.
كما خرج الإنتقالي ببيان تصعيدي خطير ضد الشرعية، تحدث فيه عن ما اعتبره استهداف مباشر للشراكة السياسية واقصاء الجنوبيين.
هذه التطورات جاءت عقب وصول رئيس مجلس القيادة الرئيس رشاد العليمي، إلى عدن، ومعه عضوا المجلس اللواء سلطان العرادة والدكتور عبدالله العليمي.