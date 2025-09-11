الإمارات تستدعي محافظ عدن إلى أبوظبي

الخميس 11 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

استدعت الإمارات، محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، حيث أفادت الأنباء بمغادرته اليوم العاصمة المؤقتة عدن متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة مفاجئة.

يأتي هذا التحرك بعد ساعات من اصدار رئيس الإنتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات جملة قرارات غير دستورية بتعيينات واسعة في مناصب حكومية، متجاوزا صلاحياته.

كما خرج الإنتقالي ببيان تصعيدي خطير ضد الشرعية، تحدث فيه عن ما اعتبره استهداف مباشر للشراكة السياسية واقصاء الجنوبيين.

هذه التطورات جاءت عقب وصول رئيس مجلس القيادة الرئيس رشاد العليمي، إلى عدن، ومعه عضوا المجلس اللواء سلطان العرادة والدكتور عبدالله العليمي.