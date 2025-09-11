منظمات حقوقية تندد باستهداف اسرائيل المدنيين في صنعاء

الخميس 11 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- صنعاء

نددت منظمات حقوقية، بينها سام للحقوق والحريات والمركز الأمريكي للعدالة، بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع مدنية في صنعاء والجوف، واعتبرتها "جريمة حرب" وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

و أكدت المنظمتان أن القصف طال مبانٍ صحفية وسكنية ومرافق خدمية، وخلف 35 شهيدا و131 جريحاً وفق إحصائيات صحة الحوثي في صنعاء، مشددتين على أن استهداف الأعيان المدنية يبرز حجم الكارثة الإنسانية.

و طالبت البيانات بتحرك دولي عاجل لوقف الاعتداءات وفتح تحقيق مستقل يضمن محاسبة المسؤولين وتوفير الحماية للمدنيين والمنشآت الحيوية.