منظمات حقوقية تندد باستهداف اسرائيل المدنيين في صنعاء عيدروس الزبيدي ينفذ انقلابًا في عدن على الرئيس ومجلس القيادة.. تفاصيل فضيحة القرارات اغتيال تشارلي كيرك على الهواء مباشرة.. أبرز داعمي ترامب والاحتلال الحوثيون بين التصعيد ضد إسرائيل والارتهان لإيران: مواجهات مفتوحة ومصير غامض الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من اليمن احذر.. أطعمة وعادات يومية تُسرّع الشيخوخة وتدمّر نضارة بشرتك انتبه لساقيك- 6 أعراض لانسداد الشرايين تظهر عليهم بدعم من البنك الدولي والأمم المتحدة.. انطلاق مشروع كبير لتحديث النظام المالي في اليمن توكل كرمان: الهجوم على الدوحة جريمة إرهابية غادرة وخرق فاضح للقانون الدولي. الجيش السوداني يعلن عن انتصارات عظيمة ونوعية في كردفان والتقدم مستمر
نددت منظمات حقوقية، بينها سام للحقوق والحريات والمركز الأمريكي للعدالة، بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع مدنية في صنعاء والجوف، واعتبرتها "جريمة حرب" وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
و أكدت المنظمتان أن القصف طال مبانٍ صحفية وسكنية ومرافق خدمية، وخلف 35 شهيدا و131 جريحاً وفق إحصائيات صحة الحوثي في صنعاء، مشددتين على أن استهداف الأعيان المدنية يبرز حجم الكارثة الإنسانية.
و طالبت البيانات بتحرك دولي عاجل لوقف الاعتداءات وفتح تحقيق مستقل يضمن محاسبة المسؤولين وتوفير الحماية للمدنيين والمنشآت الحيوية.