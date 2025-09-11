اغتيال تشارلي كيرك على الهواء مباشرة.. أبرز داعمي ترامب والاحتلال

الخميس 11 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 189

قتل الناشط اليميني الأمريكي المتطرف تشارلي كيرك، بعد إطلاق شخص النار عليه، في ولاية يوتا.

وأظهر فيديو لحظة تعرض كيرك (31 عاما) إلى رصاصة في رقبته، خلال تجمع لليمين المتطرف في جامعة يوتا فالي، فيما ذكرت وسائل إعلام أن المهاجم وهو رجل كبير في السن جرى اعتقاله.

ولم تُعرف بعد الحالة الصحية لكيرك المعروف بتأسيسه منظمة "تيرنينج بوينت يو إس إيه"، وهو من أشد داعمي الاحتلال الإسرائيلي، والرئيس دونالد ترامب.

وعلى الفور علق الرئيس ترامب على محاولة اغتيال كيرك، وقال "علينا جميعا أن نصلي من أجل تشارلي كيرك الذي أصيب برصاصة، رجل عظيم، باركه الله".

وأعلن ترامب لاحقا ترامب وفاة كيرك عبر منصته تروث سوشيال، وكتب: "لقد مات تشارلي كيرك العظيم، بل والأسطوري أيضا. لم يفهم أحد أو يمتلك قلب الشباب في الولايات المتحدة أفضل منه".

كما أمر ترامب بتنكيس الأعلام في أنحاء الولايات المتحدة حدادا على صديقه الذي وصفه بـ"الوطني العظيم".

وأضاف في تصريح لصحيفة نيويورك بوست: "لقد كان صديقا مقربا جدا لي، وكان إنسانا رائعا بحق".

ويعد كيرك من أبرز وجوه اليمين المحافظ في عهد ترامب حيث أسس عام 2012 منظمة تيرنينغ بوينت يو أس آي التي استهدفت الجامعات لجذب الطلاب نحو التيار الجمهوري، وتحولت سريعًا إلى منصة سياسية مؤثرة داخل الحزب. كما يعتبر من أبرز الداعمين لترامب والاحتلال حيث ذكر في عدة مناسبات أنه "لا وجود للشعب الفلسطيني