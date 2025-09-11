الحوثيون بين التصعيد ضد إسرائيل والارتهان لإيران: مواجهات مفتوحة ومصير غامض الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من اليمن احذر.. أطعمة وعادات يومية تُسرّع الشيخوخة وتدمّر نضارة بشرتك انتبه لساقيك- 6 أعراض لانسداد الشرايين تظهر عليهم بدعم من البنك الدولي والأمم المتحدة.. انطلاق مشروع كبير لتحديث النظام المالي في اليمن توكل كرمان: الهجوم على الدوحة جريمة إرهابية غادرة وخرق فاضح للقانون الدولي. الجيش السوداني يعلن عن انتصارات عظيمة ونوعية في كردفان والتقدم مستمر حزب الإصلاح في اليمن يعلن موقفه من الاستهداف الصهيوني لقطر وزير الدفاع يقرع جرس الإنذار: المخدرات سلاح إيران الجديد في اليمن والمهرة تحبط أول معمل السفير اليمني في قطر: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة عربدة خطيرة تستهدف دولة شقيقة
رغم الضربة الإسرائيلية التي أودت بحياة رئيس حكومة الحوثيين وعدد من قياداتهم أواخر الشهر الماضي، وُصفت بأنها "نقلة نوعية" في المواجهة، تواصل الجماعة الموالية لإيران هجماتها بالطائرات المسيَّرة، مستغلة ثغرات في المنظومة الدفاعية الإسرائيلية لاستهداف مواقع حساسة كمدينة ديمونة ومطار رامون.
ويرى محللون أن التصعيد الحوثي ليس قراراً ذاتياً بقدر ما هو جزء من مشروع إيراني أوسع، مرتبط بالملف النووي وسياسات طهران في المنطقة.
ويؤكد باحثون أن "الحرس الثوري" سيسعى لتعويض القيادات المفقودة وتأهيل بدائل، بما يضمن استمرار الجماعة كذراع إيرانية في اليمن، خاصة بعد تراجع نفوذ حلفاء طهران في سوريا ولبنان.
في المقابل، يعتقد مراقبون أن إسرائيل باتت تمتلك بنك أهداف أوسع ضد الحوثيين، وربما قنوات تجنيد داخلية تسهل لها استهداف قيادات أكثر حساسية، إلى جانب مضاعفة الضغوط الاقتصادية عبر ضرب الموانئ والمنشآت الحيوية.
وبينما تحاول الجماعة إعادة تشكيل حكومتها وسط حالة استياء شعبي داخلي من ممارساتها القمعية وسياسات الجباية، يرى خبراء أن استمرارها في نهج التصعيد لن يغير كثيراً من موازين القوى، لكنه يضع اليمن في قلب المواجهة الإقليمية بين إيران وإسرائيل، مع بقاء مصير الحوثيين رهناً بمصالح طهران ورهاناتها الإقليمية.