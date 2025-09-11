الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من اليمن

الخميس 11 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -خاص

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم (الخميس)، أنّه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن حيث يشنّ الحوثيون باستمرار هجمات على الدولة العبرية إسنادا لحركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الجيش في منشور على منصة «تلغرام»، إنّه «إثر انطلاق صفّارات الإنذار قبل قليل في مناطق عدة في إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخاً أُطلق من اليمن