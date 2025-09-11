الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من اليمن احذر.. أطعمة وعادات يومية تُسرّع الشيخوخة وتدمّر نضارة بشرتك انتبه لساقيك- 6 أعراض لانسداد الشرايين تظهر عليهم بدعم من البنك الدولي والأمم المتحدة.. انطلاق مشروع كبير لتحديث النظام المالي في اليمن توكل كرمان: الهجوم على الدوحة جريمة إرهابية غادرة وخرق فاضح للقانون الدولي. الجيش السوداني يعلن عن انتصارات عظيمة ونوعية في كردفان والتقدم مستمر حزب الإصلاح في اليمن يعلن موقفه من الاستهداف الصهيوني لقطر وزير الدفاع يقرع جرس الإنذار: المخدرات سلاح إيران الجديد في اليمن والمهرة تحبط أول معمل السفير اليمني في قطر: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة عربدة خطيرة تستهدف دولة شقيقة المحرمي: التنسيق الأمني مع واشنطن يقطع شريان تهريب السلاح للحوثيين
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم (الخميس)، أنّه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن حيث يشنّ الحوثيون باستمرار هجمات على الدولة العبرية إسنادا لحركة «حماس» في قطاع غزة.
وقال الجيش في منشور على منصة «تلغرام»، إنّه «إثر انطلاق صفّارات الإنذار قبل قليل في مناطق عدة في إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخاً أُطلق من اليمن