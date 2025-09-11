احذر.. أطعمة وعادات يومية تُسرّع الشيخوخة وتدمّر نضارة بشرتك

الخميس 11 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس -وكالات

حذّرت أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة هديل عرفة من خطورة بعض الأطعمة والعادات اليومية التي تُعجّل بظهور علامات الشيخوخة المبكرة على الجسم والبشرة، مؤكدة أن النظام الغذائي غير الصحي يلعب دورًا رئيسيًا في تدمير الكولاجين وفقدان مرونة الجلد.

وأوضحت عرفة أن أبرز مسببات الشيخوخة المبكرة تشمل:

الإفراط في تناول السكريات، التي تؤدي إلى تدمير الكولاجين. الأطعمة المقلية وسريعة التحضير.

المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة لاحتوائها على أحماض تُضعف إفراز الكولاجين.

التدخين والمشروبات الغنية بالكافيين.

اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس.

الأطعمة المملحة التي تزيد جفاف البشرة وتسرّع التجاعيد.

قلة شرب الماء بمعدل أقل من لترين يوميًا.

وأضافت أن الحل الأمثل لتأخير الشيخوخة يتمثل في اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف ومضادات الأكسدة، والإكثار من تناول الخضروات والفواكه، إضافة إلى شرب ما لا يقل عن 3 لترات من الماء يوميًا.

كما شدّدت على ضرورة حماية البشرة من أشعة الشمس باستخدام واقٍ مناسب، والابتعاد عن التوتر والقلق، إلى جانب الحصول على نوم كافٍ للحفاظ على صحة البشرة وحيويتها.