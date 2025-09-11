الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من اليمن احذر.. أطعمة وعادات يومية تُسرّع الشيخوخة وتدمّر نضارة بشرتك انتبه لساقيك- 6 أعراض لانسداد الشرايين تظهر عليهم بدعم من البنك الدولي والأمم المتحدة.. انطلاق مشروع كبير لتحديث النظام المالي في اليمن توكل كرمان: الهجوم على الدوحة جريمة إرهابية غادرة وخرق فاضح للقانون الدولي. الجيش السوداني يعلن عن انتصارات عظيمة ونوعية في كردفان والتقدم مستمر حزب الإصلاح في اليمن يعلن موقفه من الاستهداف الصهيوني لقطر وزير الدفاع يقرع جرس الإنذار: المخدرات سلاح إيران الجديد في اليمن والمهرة تحبط أول معمل السفير اليمني في قطر: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة عربدة خطيرة تستهدف دولة شقيقة المحرمي: التنسيق الأمني مع واشنطن يقطع شريان تهريب السلاح للحوثيين
حذّرت أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة هديل عرفة من خطورة بعض الأطعمة والعادات اليومية التي تُعجّل بظهور علامات الشيخوخة المبكرة على الجسم والبشرة، مؤكدة أن النظام الغذائي غير الصحي يلعب دورًا رئيسيًا في تدمير الكولاجين وفقدان مرونة الجلد.
وأوضحت عرفة أن أبرز مسببات الشيخوخة المبكرة تشمل:
الإفراط في تناول السكريات، التي تؤدي إلى تدمير الكولاجين. الأطعمة المقلية وسريعة التحضير.
المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة لاحتوائها على أحماض تُضعف إفراز الكولاجين.
التدخين والمشروبات الغنية بالكافيين.
اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس.
الأطعمة المملحة التي تزيد جفاف البشرة وتسرّع التجاعيد.
قلة شرب الماء بمعدل أقل من لترين يوميًا.
وأضافت أن الحل الأمثل لتأخير الشيخوخة يتمثل في اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف ومضادات الأكسدة، والإكثار من تناول الخضروات والفواكه، إضافة إلى شرب ما لا يقل عن 3 لترات من الماء يوميًا.
كما شدّدت على ضرورة حماية البشرة من أشعة الشمس باستخدام واقٍ مناسب، والابتعاد عن التوتر والقلق، إلى جانب الحصول على نوم كافٍ للحفاظ على صحة البشرة وحيويتها.