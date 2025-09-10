توكل كرمان: الهجوم على الدوحة جريمة إرهابية غادرة وخرق فاضح للقانون الدولي.

الأربعاء 10 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

أدانت الناشطة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام اليمنية، توكل كرمان، بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة، معتبرة إياها "جريمة إرهابية جبانة وغادرة".

جاء ذلك في بيان نشرته كرمان على صفحتها الرسمية بمنصة فيسبوك، عبرت فيه عن موقفها الثابت من الهجوم، قائلة: "أدين بأشد العبارات الهجوم الاسرائيلي الغادر الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، وأعتبره جريمة إرهابية جبانة وغادرة وانتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر وأمنها وسلامة شعبها والمقيمين على أرضها".

وحذرت الناشطة الحقوقية من خطورة هذا التصعيد، مشيرة إلى أن "هذا الاعتداء يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، وسابقة خطيرة تهدد أمن المنطقة والعالم، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار".

وأكدت كرمان في ختام بيانها على تضامنها الكامل مع دولة قطر، قيادة وشعبًا، مُعربة عن قناعتها بأن "مثل هذه الجرائم لن تزيد الشعوب الحرة إلا إصرارًا على مواجهة العدوان ومقاومة الطغيان".

ويأتي هذا البيان في إطار موقف كرمان الداعم لقضايا الحرية والسلام، ودعمها للشعوب في مواجهة ما تعتبره عدوانًا، مما يسلط الضوء على تبعات الهجوم على استقرار وأمن منطقة الخليج بأكملها.