حزب الإصلاح في اليمن يعلن موقفه من الاستهداف الصهيوني لقطر

الأربعاء 10 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح في اليمن، استهداف الكيان الصهيوني، لدولة قطر الشقيقة وسيادتها واستقلالها.

وحسب موقع "الإصلاح نت"، فقد أكد مصدر في الأمانة العامة للحزب، أن مثل هذه الاعتداءات تمثل سابقة خطيرة، بانتهاك سيادة دولة عربية، بذلت جهوداً مع بقية الدول العربية، في الوصول إلى حلول سلمية وإيقاف المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أبناء فلسطين المحتلة.

ودعا المصدر، الدول العربية إلى مزيد من توحيد جهودها ومواقفها، لحماية الشعب الفلسطيني، وحماية الأمن القومي العربي، من تكرار الاعتداءات الصهيونية على سيادة الدول في المنطقة العربية.

وكان الكيان الصهيوني قد استهدف عدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس في دولة قطر عصر الثلاثاء، أثناء مناقشتهم المقترح الذي تقدم به ترامب بشأن صفقة إطلاق الأسرى.

ولقي هذا العدوان الصهيوني استهجانا عربيًا وأمميًا واسعًا، وسط تحذيرات من استمرار الكيان الصهيوني في استهداف الدول العربية وانتهاك سيادتها وأراضيها، ما لم تقم باتخاذ مواقف موحدة لمواجهة هذا الكيان الغاصب.