  وزير الدفاع يقرع جرس الإنذار: المخدرات سلاح إيران الجديد في اليمن والمهرة تحبط أول معمل

في لقاء جديد جمع وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري بسفير الاتحاد الأوروبي الجديد باتريك سيمونيه في عدن، خرجت التصريحات عن المألوف، لتكشف عن تصعيد خطير في الحرب الخفية على اليمن.

الاجتماع الذي حضره عدد من كبار القيادات العسكرية، وجه تحذيرا للمجتمع الدولي من استمرار إيران في تهريب الأسلحة والمخدرات إلى مليشيا الحوثي، بل والعمل على إنشاء مصانع لإنتاج المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة.

الداعري أبلغ بسفير الاتحاد الأوروبي أن الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة أحبطت قبل أيام محاولة لإنشاء أول معمل لإنتاج المخدرات، في مؤشر على تحول نوعي في أدوات الحرب التي تستخدمها طهران عبر وكلائها.

كما شدد الوزير على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، عبر دعم الشراكة مع البحرية اليمنية وخفر السواحل، لوقف التهريب وتأمين السواحل التي باتت ممرًا مفتوحًا للفوضى.