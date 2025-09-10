حزب الإصلاح في اليمن يعلن موقفه من الاستهداف الصهيوني لقطر وزير الدفاع يقرع جرس الإنذار: المخدرات سلاح إيران الجديد في اليمن والمهرة تحبط أول معمل السفير اليمني في قطر: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة عربدة خطيرة تستهدف دولة شقيقة المحرمي: التنسيق الأمني مع واشنطن يقطع شريان تهريب السلاح للحوثيين محافظ البنك المركزي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي دعم الاقتصاد اليمني المتعثر تحذير جوي عاجل: أمطار رعدية وسيول محتملة تضرب عدة محافظات يمنية عاجل: غارات عنيفة الآن على صنعاء والجوف (المواقع المستهدفة) تقرير متخم بالأرقام والإحصائيات والوقائع يسلم للعليمي يوثق آلاف الجرائم ضد المدنيين سيول اليمن خلال 48 ساعة الماضية.. وفيات وانهيارات ونزوح جماعي تشكيلة المنتخب اليمني لمواجهة السعودية في نهائي كأس الخليج للشباب تحت سن 20 عامًا
في لقاء جديد جمع وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري بسفير الاتحاد الأوروبي الجديد باتريك سيمونيه في عدن، خرجت التصريحات عن المألوف، لتكشف عن تصعيد خطير في الحرب الخفية على اليمن.
الاجتماع الذي حضره عدد من كبار القيادات العسكرية، وجه تحذيرا للمجتمع الدولي من استمرار إيران في تهريب الأسلحة والمخدرات إلى مليشيا الحوثي، بل والعمل على إنشاء مصانع لإنتاج المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة.
الداعري أبلغ بسفير الاتحاد الأوروبي أن الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة أحبطت قبل أيام محاولة لإنشاء أول معمل لإنتاج المخدرات، في مؤشر على تحول نوعي في أدوات الحرب التي تستخدمها طهران عبر وكلائها.
كما شدد الوزير على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، عبر دعم الشراكة مع البحرية اليمنية وخفر السواحل، لوقف التهريب وتأمين السواحل التي باتت ممرًا مفتوحًا للفوضى.