السفير اليمني في قطر: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة عربدة خطيرة تستهدف دولة شقيقة

في أول تعليق رسمي يمني على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة، أدان السفير اليمني لدى دولة قطر، الأستاذ راجح بادي، الهجوم ووصفه بأنه "غادر وجبان"، مؤكدًا تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع دولة قطر قيادة وشعبًا في مواجهة هذا "العدوان السافر على السيادة والأمن".
وأكد السفير بادي، في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقًا)، تضامن اليمن الكامل مع قطر قيادةً وشعبًا في مواجهة هذا الاعتداء السافر، مشددًا على أن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في الدوحة خط أحمر.
وأشار إلى أن قطر لعبت أدوارًا محورية في نصرة القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ما يجعل استهدافها محاولة خطيرة لجر المنطقة إلى دوامة الفوضى والتصعيد.
ودعا بادي المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لردع الاعتداءات الإسرائيلية وحماية استقرار المنطقة من الانزلاق نحو فوضى شاملة.