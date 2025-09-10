محافظ البنك المركزي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي دعم الاقتصاد اليمني المتعثر

الأربعاء 10 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

بحث محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى اليمن، باتريك سيمونيه، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الثنائي ودعم الجهود المشتركة في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.

وخلال اللقاء، استعرض غالب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة التراجع الحاد في الإيرادات العامة، بعد توقف صادرات النفط بسبب هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير، وما ترتب على ذلك من انعكاسات خطيرة على مستوى معيشة المواطنين والخدمات الأساسية، في ظل محدودية الدعم الدولي.

من جانبه، أكد السفير الأوروبي التزام الاتحاد بمساندة اليمن، والعمل على حشد المزيد من الدعم التقني والإنساني للمساعدة في تجاوز التحديات الاقتصادية والمالية، وتعزيز الشراكة بين الجانبين.

حضر اللقاء نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور محمد باناجه، وعدد من وكلاء البنك، إلى جانب نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، لويس ميغيل.

تأتي هذه التحركات في وقت يواجه الاقتصاد اليمني واحدة من أشد أزماته ، حيث تراجع الريال اليمني بشكل كبير، وارتفعت معدلات التضخم والبطالة، فيما زادت الضغوط على البنك المركزي نتيجة توقف إيرادات النفط والغاز، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة. ويأمل اليمنيون أن تسهم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي في توفير دعم يخفف من حدة الأزمة ويحمي العملة الوطنية من مزيد من الانهيار.