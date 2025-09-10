المحرمي: التنسيق الأمني مع واشنطن يقطع شريان تهريب السلاح للحوثيين محافظ البنك المركزي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي دعم الاقتصاد اليمني المتعثر تحذير جوي عاجل: أمطار رعدية وسيول محتملة تضرب عدة محافظات يمنية عاجل: غارات عنيفة الآن على صنعاء والجوف (المواقع المستهدفة) تقرير متخم بالأرقام والإحصائيات والوقائع يسلم للعليمي يوثق آلاف الجرائم ضد المدنيين سيول اليمن خلال 48 ساعة الماضية.. وفيات وانهيارات ونزوح جماعي تشكيلة المنتخب اليمني لمواجهة السعودية في نهائي كأس الخليج للشباب تحت سن 20 عامًا من هم قادة حماس الذين فشلت إسرائيل اغتيالهم في قطر؟ معارك شرسة في السودان: الجيش يصد هجمات على الفاشر ويوسع سيطرته بكردفان وسط تفشي أوبئة قاتلة تحذير عاجل لجميع مستخدمى آيفون بشأن عملية احتيال جديدة تفرغ حساباتهم المصرفية
أطلق مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، اليوم الأربعاء، تحذيرات واسعة النطاق من اضطرابات مناخية تشمل معظم المناطق اليمنية، مع توقعات بهطول أمطار رعدية غزيرة، رياح نشطة، واضطراب في حالة البحر، خاصة حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية.
وبحسب النشرة الجوية، فإن المرتفعات الجبلية من صعدة شمالًا حتى لحج جنوبًا، مرورًا بالضالع والبيضاء وأبين، مرشحة لتلقي كميات كبيرة من الأمطار المصحوبة بالرعد، ما يرفع من احتمالية تشكل السيول والانزلاقات الأرضية. كما تشمل التوقعات أجزاء من الهضاب الداخلية في شبوة وحضرموت، إضافة إلى السواحل الغربية والجنوبية والشرقية التي ستشهد طقسًا غائمًا جزئيًا ورطبًا، مع أمطار متفرقة ورياح نشطة.
الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية سيكون حارًا نهارًا ومعتدلًا ليلًا، مع فرص لهطول أمطار رعدية متفرقة، بينما تسجل درجات الحرارة في سيئون 41 درجة مئوية، وفي مأرب 39، وعتق 40، ما يزيد من الضغط الحراري على السكان.
أما في البحر، فقد حذّر المركز من اضطراب شديد في سواحل سقطرى وبحر العرب، مع ارتفاع الموج وشدة الرياح، داعيًا الصيادين وربابنة السفن إلى توخي الحذر وتجنب الإبحار في المناطق المتأثرة.
ودعا المركز المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول والوديان، وتجنب التنقل أثناء الأمطار الغزيرة، محذرًا من الصواعق الرعدية وانخفاض الرؤية الأفقية، خصوصًا في الطرق الجبلية والمناطق الريفية.
الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد شددت على ضرورة متابعة التحديثات الجوية خلال الساعات القادمة، مؤكدة أن الحالة المناخية مرشحة للتصعيد، وأن التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.