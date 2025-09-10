تحذير جوي عاجل: أمطار رعدية وسيول محتملة تضرب عدة محافظات يمنية عاجل: غارات عنيفة الآن على صنعاء (المواقع المستهدفة) تقرير متخم بالأرقام والإحصائيات والوقائع يسلم للعليمي يوثق آلاف الجرائم ضد المدنيين سيول اليمن خلال 48 ساعة الماضية.. وفيات وانهيارات ونزوح جماعي تشكيلة المنتخب اليمني لمواجهة السعودية في نهائي كأس الخليج للشباب تحت سن 20 عامًا من هم قادة حماس الذين فشلت إسرائيل اغتيالهم في قطر؟ معارك شرسة في السودان: الجيش يصد هجمات على الفاشر ويوسع سيطرته بكردفان وسط تفشي أوبئة قاتلة تحذير عاجل لجميع مستخدمى آيفون بشأن عملية احتيال جديدة تفرغ حساباتهم المصرفية حماس تكشف أسماء القتلى بعد الاستهداف الإسرائيلي لقادتها بالدوحة 3 أسباب تجعل هجوم إسرائيل على حماس في الدوحة
قال سكان إن نحو 5 انفجارات سمع دويها قبل قليل، جنوب العاصمة صنعاء وسط تحليق مكثف لطيران الإحتلال، بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل تهاجم الآن في #اليمن.
يتبع //