عاجل: غارات عنيفة الآن على صنعاء (المواقع المستهدفة)

الأربعاء 10 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 91

قال سكان إن نحو 5 انفجارات سمع دويها قبل قليل، جنوب العاصمة صنعاء وسط تحليق مكثف لطيران الإحتلال، بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل تهاجم الآن في #اليمن.

