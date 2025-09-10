آخر الاخبار

عاجل: غارات عنيفة الآن على صنعاء (المواقع المستهدفة)

الأربعاء 10 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
عدد القراءات 91

قال سكان إن نحو 5 انفجارات سمع دويها قبل قليل، جنوب العاصمة صنعاء وسط تحليق مكثف لطيران الإحتلال، بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل تهاجم الآن في #اليمن.

 

يتبع //

