سيول اليمن خلال 48 ساعة الماضية.. وفيات وانهيارات ونزوح جماعي

شهدت اليمن خلال اليومين الماضيين موجة سيول جارفة غير مسبوقة، تسببت في سقوط ضحايا، تدمير بنى تحتية، وتشريد آلاف الأسر، وسط تحذيرات من استمرار تأثير المنخفض الجوي على معظم المحافظات.

وتمثلت الخسائر البشرية بسقوط تسع وفيات على الأقل بينهم أطفال ونساء، في محافظات شبوة، تعز، والحديدة إضافة إلى غرق أب وابنه في شبوة أثناء محاولتهما عبور مجرى سيل.

ووفاة شابة في تعز بعد سقوطها في سد مياه، وطفل في الحديدة بعد سقوطه في حفرة غمرتها الأمطار.

فيما تمثلت الأضرار المادية كالتالي:

- انهيار منزلين في صنعاء القديمة وتشريد أربع أسر.

- تدمير جسر العند الحيوي في لحج، ما أدى إلى توقف حركة المرور بين عدن وصنعاء.

- غمر شوارع عدن بالمياه وتوقف شبه كامل للحركة المرورية.

- نفوق أكثر من 160 رأسًا من الأغنام في حضرموت بعد انقلاب شاحنة.

- تضرر مخيمات النازحين في حجة وعدن، مع إعلان مديرية البريقة منطقة منكوبة.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، تجاوزت معدلات الأمطار السنوية في عدة مناطق، خصوصًا إب، تعز، لحج، والحديدة، ما أدى إلى سيول مفاجئة فاقت قدرة التصريف الأرضي والبنية التحتية الهشة.