معارك شرسة في السودان: الجيش يصد هجمات على الفاشر ويوسع سيطرته بكردفان وسط تفشي أوبئة قاتلة

الأربعاء 10 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 314

يشهد السودان تصعيداً عسكرياً واسعاً على جبهات عدة، إذ أعلن الجيش السوداني إحباط هجوم جديد لقوات "الدعم السريع" على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، فيما واصل توسيع نطاق عملياته في محور شمال كردفان مستعيداً السيطرة على مناطق استراتيجية بينها أم دم حاج أحمد، بعد معارك ضارية سقط خلالها قادة ميدانيون بارزون من صفوف الميليشيات.

وبالتزامن، كثف الطيران الحربي للجيش غاراته على مواقع "الدعم السريع" في محيط الأبيض وبارا، فيما شهدت الخرطوم هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت محطات الكهرباء، تسببت في انقطاع واسع للتيار وإثارة حالة من الهلع بين المدنيين.

من جانبه، تفقد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان محطة المرخيات التحويلية المتضررة، مؤكداً أن الجيش سيواصل حماية المنشآت الحيوية وملاحقة "الميليشيات المتمردة".

إنسانياً، تتفاقم الأوضاع الصحية مع تسجيل 423 وفاة بوباء الكوليرا في دارفور وأكثر من 10 آلاف إصابة، فيما يواصل وباء حمى الضنك حصد الأرواح في الخرطوم نتيجة تفشي البعوض وانعدام العلاج.

كما حذرت مصادر طبية من نقص حاد في المستلزمات الطبية يهدد حياة الجرحى في الفاشر.

وفي موازاة ذلك، كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تزايد عودة النازحين إلى الخرطوم ومناطق أخرى، رغم المخاطر الأمنية والصحية، وسط أزمة إنسانية متفاقمة.

سياسياً، دانت الحكومة السودانية الهجوم على العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة تضامنها مع قطر وداعية المجتمع الدولي إلى موقف حازم ضد الاعتداءات. فيما يستعد البرهان لقيادة وفد السودان إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية الشهر الجاري، سعياً لحشد الدعم السياسي والاقتصادي للبلاد.