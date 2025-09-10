تحذير عاجل لجميع مستخدمى آيفون بشأن عملية احتيال جديدة تفرغ حساباتهم المصرفية حماس تكشف أسماء القتلى بعد الاستهداف الإسرائيلي لقادتها بالدوحة 3 أسباب تجعل هجوم إسرائيل على حماس في الدوحة "صادما كيف سيعمل لقاح السرطان الروسي الجديد ومن المستفيد منه مأرب: مبادرة مجتمعية تنجح في تحريك ملف الإيجارات وسط تجاوب جهات الاختصاص في المحافظة* ميليشيا الحوثي تعتدي بالضرب وإطلاق النار على نساء في بني صريم بعمران مؤتمر حضرموت الجامع يتهم السلطة والانتقالي بإجهاض المطالب الحضرمية مليشيا الحوثي تختطف أحد مشائخ محافظة عمران..: الحوثيون يعيدون سياسة الرهائن إلى الواجهة رئيس الوزراء يفتح ملفات الاقتصاد والسلام مع الإتحاد الأوروبي ويؤكد أن المعركة وجودية بن بريك يطلق خطة خمسية لحضرموت ويدعو لتجاوز الخلافات وبناء المستقبل .. رسائل خاصة للحضارم
أعلنت حركة «حماس» أن قيادتها نجت من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفتها في العاصمة القطرية الدوحة، يوم (الثلاثاء)، مؤكدة أن استهداف الوفد المفاوض، في لحظة يناقش فيها مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخير، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن نتنياهو وحكومته لا يريدون التوصل إلى أي اتفاق، وأنهم يسعون بشكل متعمد لإجهاض كل الفرص وإفشال المساعي الدولية، غير آبهين بحياة أسراهم ولا بسيادة الدول، ولا بأمن المنطقة واستقرارها.
وقالت حماس في بيان:" إن محاولة الاحتلال الصهيوني اغتيال وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة اليوم؛ جريمة بشعة وعدوان سافر، وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وأضافت:«لقد مثّلت هذه الجريمة عدوانًا على سيادة دولة قطر الشقيقة، التي تضطلع مع الشقيقة مصر بدورٍ مهم ومسؤول في رعاية الوساطة والجهود الرامية إلى وقف العدوان والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ما يكشف مجددًا الطبيعة الإجرامية للاحتلال ورغبته في تقويض أي فرص للتوصل إلى اتفاق».
ونعت حماس: «جهاد لبد (أبو بلال) مدير مكتب الدكتور خليل الحية، همام الحية (أبو يحيى) نجل الدكتور خليل الحية، عبد الله عبد الواحد (أبو خليل) مرافق، مؤمن حسونة (أبو عمر) مرافق، أحمد المملوك (أبو مالك) مرافق».
كما نعت الحركة «الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي، من منتسبي الأمن الداخلي القطري (لخويا)».
ودعت الحركة دول العالم، والأمم المتحدة، إلى إدانة هذا العدوان الإجرامي على دولة قطر الشقيقة، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي، وإنصاف الشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في الحرية وتقرير المصير