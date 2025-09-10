حماس تكشف أسماء القتلى بعد الاستهداف الإسرائيلي لقادتها بالدوحة

الأربعاء 10 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 269

أعلنت حركة «حماس» أن قيادتها نجت من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفتها في العاصمة القطرية الدوحة، يوم (الثلاثاء)، مؤكدة أن استهداف الوفد المفاوض، في لحظة يناقش فيها مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخير، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن نتنياهو وحكومته لا يريدون التوصل إلى أي اتفاق، وأنهم يسعون بشكل متعمد لإجهاض كل الفرص وإفشال المساعي الدولية، غير آبهين بحياة أسراهم ولا بسيادة الدول، ولا بأمن المنطقة واستقرارها.

وقالت حماس في بيان:" إن محاولة الاحتلال الصهيوني اغتيال وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة اليوم؛ جريمة بشعة وعدوان سافر، وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وأضافت:«لقد مثّلت هذه الجريمة عدوانًا على سيادة دولة قطر الشقيقة، التي تضطلع مع الشقيقة مصر بدورٍ مهم ومسؤول في رعاية الوساطة والجهود الرامية إلى وقف العدوان والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ما يكشف مجددًا الطبيعة الإجرامية للاحتلال ورغبته في تقويض أي فرص للتوصل إلى اتفاق».

ونعت حماس: «جهاد لبد (أبو بلال) مدير مكتب الدكتور خليل الحية، همام الحية (أبو يحيى) نجل الدكتور خليل الحية، عبد الله عبد الواحد (أبو خليل) مرافق، مؤمن حسونة (أبو عمر) مرافق، أحمد المملوك (أبو مالك) مرافق».

كما نعت الحركة «الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي، من منتسبي الأمن الداخلي القطري (لخويا)».

ودعت الحركة دول العالم، والأمم المتحدة، إلى إدانة هذا العدوان الإجرامي على دولة قطر الشقيقة، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي، وإنصاف الشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في الحرية وتقرير المصير