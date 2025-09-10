الأربعاء 10 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس -وكالات

كيف سيعمل لقاح السرطان الروسي الجديد ومن المستفيد منه؟ انتهى الخبراء في مركز "غاماليا" الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة من تطوير لقاح جديد لعلاج السرطان، وأعلنوا جاهزيته للاستخدام السريري.

وأوضحت رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا أن الاختبارات ما قبل السريرية التي أجريت على اللقاح على مدار ثلاث سنوات، أثبتت سلامة اللقاح وفعاليته العالية، حتى إعطائه بشكل متكرر، وأكدت أن اللقاح "يقلل حجم الأورام بنسبة 60-80%".

وتكشف أول المستفيدين منه روسيا تعلن جاهزية لقاح محلي مركب ضد السرطان للاستخدام السريري وتكشف أول المستفيدين منه وفي هذا السياق أوضح الطبيب الروسي فلاديمير إيفاشكوف، الحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية، الفرق الكبير في هذا اللقاح مقارنة باللقاحات الأخرى المستخدمة في مجال علاج الأورام حاليا، مشيرا إلى أن اللقاحات تنقسم إلى نوعين:

وقائية وعلاجية، وأن اللقاح الروسي الجديد هو دواء علاجي مخصص للمرضى الذين يعانون بالفعل من مرض السرطان، والأهم من ذلك، أنه يصنع بشكل شخصي لكل مريض على حدة بناء على التحليل الجيني لورمه الخاص، على عكس بعض اللقاحات العلاجية الأخرى غير الشخصية والتي قد تناسب أنواعا مختلفة من السرطان وأشخاصا مختلفين.

ونوه إيفاشكوف إلى أن الطرق التقليدية للعلاج تهاجم الورم "بعشوائية" على أمل إصابة الخلايا السرطانية، بينما يعتمد النهج الجديد للعلاج باستخدام اللقاح الروسي على عملية "استطلاع" مسبقة، وفك الشيفرة الجينية الكاملة للورم المحدد للمريض.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية فإن اللقاح الجديد سيستخدم في المرحلة الأولى من سرطان القولون والمستقيم، كخطوة مبدئية لاستخدامه لاحقا مع أنواع أخرى من السرطان