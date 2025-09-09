مأرب: مبادرة مجتمعية تنجح في تحريك ملف الإيجارات وسط تجاوب جهات الاختصاص في المحافظة*

الثلاثاء 09 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 09 مساءً / مأرب برس -خاص

أكد القائم بأعمال مدير مكتب الصناعة والتجارة بمأرب، ياسر الحاشدي، تعاون الجهات المعنية في المحافظة مع جهود المبادرة المجتمعية "معًا من أجل إيجار عادل وواقعي" في مدينة مأرب.

وأوضح في لقاء بأعضاء المبادرة أن هناك مساعي حثيثة من قبل قيادة السلطة المحلية لمعالجة قضايا الإيجارات التي تصاعدت خلال السنوات الأخيرة، وتضررت منها مئات الأسر من ذوي الدخل المحدود، وأهالي الشهداء والجرحى القاطنين في المدينة.

وقد بدأت المبادرة المجتمعية اليوم تنفيذ برنامجها الميداني بلقاء جهات الاختصاص في السلطتين التنفيذية والقضائية، بغية إيجاد معالجات عاجلة لمعاناة آلاف الأسر المستأجرة، والتي تعرض معظمها للتهديد بالإخلاء والطرد، بحسب تقارير الوحدة التنفيذية للنازحين.

وناقشت المبادرة مع المسؤولين سبل التعاون المشترك بين السلطات والمجتمع، للوصول إلى حلول واقعية وعادلة في إطار قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وكانت السلطات قد أصدرت في عام 2018 تعميمًا يقضي بمنع استغلال ظروف النازحين والمرابطين في الجبهات، وعدم رفع الإيجار أو إخراجهم من مساكنهم، بالإضافة إلى ضبط المتلاعبين والمغالين في الإيجارات.

ودعت المبادرة في وقت سابق السلطات المحلية إلى ضرورة التفاعل والاستجابة للمطالبات الشعبية المتعلقة بحل مشكلة الإيجارات، للحيلولة دون خطوات تصعيدية تقول المبادرة إنها ستشمل حملات شعبية، والدعوة إلى الامتناع عن سداد الإيجارات بشكل جماعي، علاوة على تنفيذ وقفات واعتصامات سلمية وصولًا إلى عصيان مدني.