ميليشيا الحوثي تعتدي بالضرب وإطلاق النار على نساء في بني صريم بعمران مؤتمر حضرموت الجامع يتهم السلطة والانتقالي بإجهاض المطالب الحضرمية مليشيا الحوثي تختطف أحد مشائخ محافظة عمران..: الحوثيون يعيدون سياسة الرهائن إلى الواجهة رئيس الوزراء يفتح ملفات الاقتصاد والسلام مع الإتحاد الأوروبي ويؤكد أن المعركة وجودية بن بريك يطلق خطة خمسية لحضرموت ويدعو لتجاوز الخلافات وبناء المستقبل .. رسائل خاصة للحضارم الهجن تعود إلى شرم الشيخ: سباقات عربية وتراث بدوي على مضمار دولي بواجهة سياحية عالمية إيساك إلى ليفربول بـ125 مليونًا: صفقة صاخبة تنتهي بهزيمة السويد وبداية جديدة للمهاجم المتمرد السعودية تعلن موقفها من الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر غضب عربي ودولي واسع بعد الهجوم الإسرائيلي على وفد حماس في قطر عاجل.. اللواء سلطان العرادة يصل مدينة عدن.. تفاصيل رئاسية
تصاعدت حدة الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة عمران، بعد أن أقدمت عناصر مسلحة تابعة للجماعة، مساء الاثنين 8 سبتمبر 2025، على الاعتداء بالضرب وإطلاق النار على مجموعة من النساء في قرية بيت الفقيه بعزلة مسلت، مديرية بني صريم.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن الاعتداء قاده المدعو أبو عبدالله، نائب مدير أمن المديرية المعين من قبل الحوثيين، ضد النساء اللواتي اعترضن على حفر بئر جديدة بالقرب من بئر قديمة يمتلكنها. وأكدت النساء أن البئر الجديدة تسببت في جفاف بئرهن القديمة، التي أنفقن عليها أكثر من 30 مليون ريال يمني، تم جمعها من بيع مجوهراتهن لتوفير مصدر مياه ودخل لأسرهن.
وأوضحت المصادر أن شخصية نافذة موالية للحوثيين تقف وراء مشروع البئر الجديد، حيث دفعت مبالغ مالية كبيرة لعناصر الجماعة لتأمين الحفر بالقوة، على الرغم من المخاطر التي تهدد مصدر رزق النساء.
وأثار الحادث استنكارًا واسعًا بين أبناء قبيلة بني صريم، معتبرين أن ما جرى إهانة بالغة للأعراف القبلية والقيم الاجتماعية. وأعلن عدد من المشايخ والوجهاء عن عقد اجتماع طارئ لمناقشة الموقف واتخاذ رد مناسب على هذه الانتهاكات.
ويأتي هذا الحادث في وقت يشهد فيه مناطق سيطرة الحوثيين تصاعدًا في الاحتجاجات الشعبية ضد ممارسات الجماعة، خاصة في المناطق القبلية التي ترفض الهيمنة الحوثية وتطالب بالحفاظ على حقوقها المشروعة.