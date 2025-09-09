ميليشيا الحوثي تعتدي بالضرب وإطلاق النار على نساء في بني صريم بعمران

الثلاثاء 09 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

تصاعدت حدة الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة عمران، بعد أن أقدمت عناصر مسلحة تابعة للجماعة، مساء الاثنين 8 سبتمبر 2025، على الاعتداء بالضرب وإطلاق النار على مجموعة من النساء في قرية بيت الفقيه بعزلة مسلت، مديرية بني صريم.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الاعتداء قاده المدعو أبو عبدالله، نائب مدير أمن المديرية المعين من قبل الحوثيين، ضد النساء اللواتي اعترضن على حفر بئر جديدة بالقرب من بئر قديمة يمتلكنها. وأكدت النساء أن البئر الجديدة تسببت في جفاف بئرهن القديمة، التي أنفقن عليها أكثر من 30 مليون ريال يمني، تم جمعها من بيع مجوهراتهن لتوفير مصدر مياه ودخل لأسرهن.

وأوضحت المصادر أن شخصية نافذة موالية للحوثيين تقف وراء مشروع البئر الجديد، حيث دفعت مبالغ مالية كبيرة لعناصر الجماعة لتأمين الحفر بالقوة، على الرغم من المخاطر التي تهدد مصدر رزق النساء.

وأثار الحادث استنكارًا واسعًا بين أبناء قبيلة بني صريم، معتبرين أن ما جرى إهانة بالغة للأعراف القبلية والقيم الاجتماعية. وأعلن عدد من المشايخ والوجهاء عن عقد اجتماع طارئ لمناقشة الموقف واتخاذ رد مناسب على هذه الانتهاكات.

ويأتي هذا الحادث في وقت يشهد فيه مناطق سيطرة الحوثيين تصاعدًا في الاحتجاجات الشعبية ضد ممارسات الجماعة، خاصة في المناطق القبلية التي ترفض الهيمنة الحوثية وتطالب بالحفاظ على حقوقها المشروعة.