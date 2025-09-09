مليشيا الحوثي تختطف أحد مشائخ محافظة عمران..: الحوثيون يعيدون سياسة الرهائن إلى الواجهة رئيس الوزراء يفتح ملفات الاقتصاد والسلام مع الإتحاد الأوروبي ويؤكد أن المعركة وجودية بن بريك يطلق خطة خمسية لحضرموت ويدعو لتجاوز الخلافات وبناء المستقبل .. رسائل خاصة للحضارم الهجن تعود إلى شرم الشيخ: سباقات عربية وتراث بدوي على مضمار دولي بواجهة سياحية عالمية إيساك إلى ليفربول بـ125 مليونًا: صفقة صاخبة تنتهي بهزيمة السويد وبداية جديدة للمهاجم المتمرد السعودية تعلن موقفها من الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر غضب عربي ودولي واسع بعد الهجوم الإسرائيلي على وفد حماس في قطر عاجل.. اللواء سلطان العرادة يصل مدينة عدن.. تفاصيل رئاسية اليمن يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر رواية مختلفة عن تضرر الكابلات البحرية وبطء خدمة الإنترنت
في حادثة أثارت موجة غضب واسعة في محافظة عمران، أقدمت مليشيا الحوثي على اختطاف الشيخ القبلي البارز أحمد هادي الدحية، أحد وجهاء عزلة غُشم بمديرية خمر، أثناء مروره بسيارته مع أفراد أسرته على الطريق الرابط بين خمر وصنعاء،.
وبحسب مصادر محلية، نفذ عملية الاختطاف القيادي الحوثي أبو غالب الغيلي، المعين من قبل الجماعة نائبًا لمدير أمن خمر، حيث تم إنزال الشيخ وعائلته بالقوة واقتيادهم إلى مبنى إدارة الأمن بالمديرية، وسط استياء شعبي متصاعد.
ورغم الإفراج عن الشيخ لاحقًا، إلا أن المليشيا احتجزت نجله وأحد أقاربه كرهائن، في خطوة أعادت إلى الأذهان أساليب "الرهن القبلي" التي كانت تمارسها سلطات الإمامة في اليمن قبل عقود، ما اعتبره مراقبون محاولة ممنهجة لإذلال الوجهاء القبليين وكسر نفوذهم الاجتماعي.
الاحتجاجات لم تتأخر، إذ احتشد العشرات من أبناء عزلة غُشم أمام مبنى الأمن، مطالبين بالإفراج الفوري عن المحتجزين، ومنددين بما وصفوه بـ"الانتهاك السافر للأعراف القبلية والقيم المجتمعية".
وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها الجماعة بحق شيوخ القبائل في عمران وصعدة، في سياق ترهيب سياسي واجتماعي يهدف إلى إخضاع البنية القبلية لسلطة الجماعة، وسط صمت رسمي وتجاهل متكرر من الجهات المعنية.