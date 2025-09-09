مليشيا الحوثي تختطف أحد مشائخ محافظة عمران..: الحوثيون يعيدون سياسة الرهائن إلى الواجهة

الثلاثاء 09 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في حادثة أثارت موجة غضب واسعة في محافظة عمران، أقدمت مليشيا الحوثي على اختطاف الشيخ القبلي البارز أحمد هادي الدحية، أحد وجهاء عزلة غُشم بمديرية خمر، أثناء مروره بسيارته مع أفراد أسرته على الطريق الرابط بين خمر وصنعاء،.

وبحسب مصادر محلية، نفذ عملية الاختطاف القيادي الحوثي أبو غالب الغيلي، المعين من قبل الجماعة نائبًا لمدير أمن خمر، حيث تم إنزال الشيخ وعائلته بالقوة واقتيادهم إلى مبنى إدارة الأمن بالمديرية، وسط استياء شعبي متصاعد.

ورغم الإفراج عن الشيخ لاحقًا، إلا أن المليشيا احتجزت نجله وأحد أقاربه كرهائن، في خطوة أعادت إلى الأذهان أساليب "الرهن القبلي" التي كانت تمارسها سلطات الإمامة في اليمن قبل عقود، ما اعتبره مراقبون محاولة ممنهجة لإذلال الوجهاء القبليين وكسر نفوذهم الاجتماعي.

الاحتجاجات لم تتأخر، إذ احتشد العشرات من أبناء عزلة غُشم أمام مبنى الأمن، مطالبين بالإفراج الفوري عن المحتجزين، ومنددين بما وصفوه بـ"الانتهاك السافر للأعراف القبلية والقيم المجتمعية".

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها الجماعة بحق شيوخ القبائل في عمران وصعدة، في سياق ترهيب سياسي واجتماعي يهدف إلى إخضاع البنية القبلية لسلطة الجماعة، وسط صمت رسمي وتجاهل متكرر من الجهات المعنية.